Billets d’avion à 500 $ : des communautés autochtones peu desservies

L’accès à ces communautés éloignées à moindre coût constitue pourtant un problème majeur depuis plusieurs années. Une offre de billets d’avion aller-retour à 500 $ représente une bouffée d’air frais pour plusieurs intervenants des Premières Nations.

Toutefois, le plan du gouvernement comporte aussi de sérieuses limites, d'autant plus qu'il ne couvre pas les communautés autochtones nordiques.

En effet, la carte des destinations qui seront desservies ne comprend ni les communautés inuit du nord du Québec ni les communautés cries de la Baie-James. Rouyn-Noranda et Val-d’Or seront effectivement desservies, de même que les communautés de la Basse-Côte-Nord, mais aucune destination au nord de Fermont ne bénéficiera de ce programme.

La carte dévoilée mardi par le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, ne comporte aucune destination dans les communautés nordiques. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Mesures bien accueillies pour le tourisme autochtone

Toutefois, le milieu touristique et les communautés autochtones de l’Est-du-Québec accueillent très favorablement le nouveau plan pour offrir des billets d’avion à moindre coût.

Pour le directeur général de Tourisme autochtone, Dave Laveau, cette annonce est une excellente nouvelle et un très bon pas dans la bonne direction . Il ajoute que les billets d’avion à moindre coût vont générer un volume et auront des conséquences positives pour le tourisme dans les communautés autochtones du Québec.

M. Laveau rappelle que les billets sont parfois plus chers [vers] Sept-Îles que vers Paris , ce qui est un non-sens , à son avis. Avec cette annonce du gouvernement du Québec, les communautés des Premières Nations vont devenir plus attractives pour les Québécois .

Cela va aussi favoriser la croissance déjà remarquée du tourisme depuis 2019-2022 pour les 247 expériences autochtones au Québec et toutes celles à venir , note M. Laveau. Le transport aérien, fondamental pour les communautés éloignées , va aussi permettre d’allonger la saison touristique.

Cependant, diverses difficultés demeurent entières pour les touristes, notamment pour ce qui est de louer une voiture et de trouver de l’hébergement. Il y a des coins du Québec où on ne pourrait pas amener plus de gens l’été , concède M. Laveau, et l’annonce au sujet du transport aérien abordable va rendre possible l’augmentation de la capacité d’accueil des touristes à l’année longue .

Il y a beaucoup de touristes qui viennent dans le coin , dit le chef de la communauté innue de Nutashkuan, Réal Tettaut. C’est une bonne nouvelle et c’est bon pour la Basse-Côte-Nord , affirme-t-il.

Cependant, l’annonce des nouveaux tarifs aériens va surtout être bien pour les gens , croit M. Tettaut. Si les gens vont voyager à l’est de Nutashkuan , cela profitera aussi aux travailleurs du chantier de la route 138.

En effet, en plus des résidents des communautés autochtones éloignées et des touristes qui souhaitent s’y rendre, les travailleurs pourront également profiter de la mesure annoncée mardi par le ministre des Transports.

Des soins de santé plus accessibles, mais…

Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) estime pour sa part que l’offre de transport aérien à moindre coût va favoriser et faciliter les soins de santé pour les membres des Premières Nations qui habitent dans les régions éloignées.

Cependant, selon Christine Sharl, qui travaille pour le Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie James CCSSSBJ , des ententes existent déjà entre la Nation crie et Air Creebec pour le transport des malades de ces communautés et de leur famille vers les grands centres comme Montréal.

C’est vraiment merveilleux , déclare-t-elle, mais elle note du même souffle que les visites médicales sont déjà payées par le gouvernement et que tous les Cris dans le Nord voient leurs déplacements couverts pour des rendez-vous [médicaux] à Montréal .

De plus, en cas de décès, les déplacements sont couverts pour deux membres de la famille, tandis que le transport aérien de membres supplémentaires est payé par les communautés .

Au moment de publier ce texte, Air Creebec et Air Inuit n’avaient pas encore répondu aux demandes d’information d’Espaces autochtones.