KWE! de retour à Québec pour célébrer les peuples autochtones

L’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones sera de retour à place Jean-Béliveau à Québec pour sa cinquième édition, cet été, du 17 au 21 juin. Une riche programmation, comprenant des activités culturelles et culinaires, des expositions-découvertes et des spectacles, fera rayonner les 11 nations autochtones du Québec et invitera aux rapprochements culturels.

Il s’agit d’un retour en présentiel pour le festival, qui a été présenté en mode hybride l’an dernier en raison de la pandémie.

Notre résilience a été mise au défi, mais ça n’a pas découragé notre équipe de vouloir en mettre plein la vue encore une fois cette année, et de donner l’opportunité d’en connaître davantage sur nos cultures, sur nos peuples, sur leur identité et sur ce qui les fait vibrer , a indiqué Ghislain Picard, président de l’événement KWE! et Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

Ghislain Picard lors d'une précédente édition de l'événement KWE! Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

Parmi les nouveautés annoncées jeudi au moment du dévoilement de la programmation, il y a une exposition immersive d’habitations traditionnelles autochtones, qui a été mise sur pied grâce à un investissement de 288 000 $ du gouvernement provincial. Pour Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, cette exposition sera une belle occasion de découvrir le patrimoine et le mode de vie traditionnel des Premières Nations et des Inuit.

On cohabite, on est près les uns des autres, mais on se connaît peu , a constaté le ministre au cours d'une tournée provinciale pour visiter les communautés autochtones. Ce rendez-vous est important. Il permet de découvrir les 11 nations autochtones du Québec, leur façon de vivre, leur culture. C’est un moment festif [...] C’est aussi une occasion unique de favoriser le rapprochement entre les nations.

Découvrir l’art et la cuisine autochtones

Plusieurs prestations musicales auront lieu tout au long de l’événement sur la scène Radio-Canada, dont une soirée hip-hop atikamekw. Des spectacles littéraires y seront également présentés. Kathia Rock, Scott Pien Picard et Florent Vollant se produiront pour clore le festival, lors de la Journée nationale des Autochtones.

Le volet culinaire sera également au cœur de l’événement KWE! Par le biais de différentes activités, on invite les visiteurs à venir surprendre leur palais , a lancé Dave Laveau, directeur général de Tourisme Autochtone Québec.

Les coffrets-découvertes feront leur retour cette année. Les boîtes-repas avaient connu un succès fou l’an dernier. Il n’y en avait plus après une journée , se souvient M. Laveau. Cette année, 600 coffrets-découvertes seront disponibles. Ces boîtes-repas pour deux personnes, concoctées par des talents culinaires autochtones du Québec, porteront sur les thèmes de la chasse, de la pêche et de la cueillette.

Un camion qui offrira des repas sur la thématique de la bannique, un marché des saveurs et des démonstrations culinaires compléteront ce volet.

Des ateliers d'artisanat font partie des nombreuses activités offertes dans le cadre de l'événement. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

L’espace dialogue mythes et réalités , le sentier des 11 Nations et l’espace d’ateliers de fabrication offriront aussi l’occasion d’apprendre à mieux connaître les communautés autochtones de la province.

C’est une programmation rassembleuse et enrichissante, un mariage harmonieux entre des activités ludiques et des occasions de sensibilisation et d’éducation , estime Rémy Vincent, grand chef de la Nation huronne-wendat.

C’est un festival unique au pays; une occasion inestimable de voyager gratuitement à travers les 11 nations autochtones du Québec en cinq jours , a ajouté le chef de la nation hôte.

Une occasion d’échanges

L’événement KWE!, c’est la célébration des Autochtones du Québec, mais c’est aussi une histoire de rencontres. Selon Stanley Vollant, porte-parole officiel du festival, ce rendez-vous annuel a une grande importance dans le contexte actuel.

La réconciliation, ce n’est pas juste des mots, c’est aussi des actions , fait remarquer le chirurgien innu, qui se réjouit de l’intérêt grandissant de la population pour l’événement KWE! et, plus globalement, pour les communautés autochtones.

Je suis surpris chaque année de voir le nombre de personnes qui viennent et qui me posent des questions. On parle beaucoup de réconciliation, de la résilience des Autochtones.

Chaque année, les gens sont toujours plus nombreux à participer à l'événement. Photo : Gracieuseté de KWE Québec

La découverte de tombes anonymes près d’anciens pensionnats autochtones un peu partout au pays, et l’affaire Joyce Echaquan ont évidemment marqué les esprits.

Les gens me demandent souvent : "qu’est-ce que je peux faire comme Québécois pour améliorer la situation des Premières Nations?" Une chose très simple, c’est de venir à notre rencontre. Kwe, ça veut dire je te tends la main. Kwe, c’est un appel à se rencontrer, à se serrer la main, à apprendre à se connaître, à se respecter et à construire ensemble. Kwe, c’est une action pour la réconciliation , explique M. Vollant.

Dans le cadre du festival, il participera à la marche de Puamun Meshkenu. Cette activité annuelle, dont il est le fondateur, a pour but d’inciter les jeunes à adopter de saines habitudes de vie, à développer leur plein potentiel et aussi des liens pour la réconciliation.