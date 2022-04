Une douzaine de logements transitoires pour femmes autochtones verront le jour à Québec

Les fonds annoncés par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation mercredi représentent l’aboutissement de longues discussions et d’un long débat , raconte avec fierté et enthousiasme la codirectrice de Missinak, Nathalie Nika Guay. À la Maison Missinak, on reçoit 125 femmes et 86 enfants par année, en moyenne , explique-t-elle.

La Maison communautaire Missinak vient en aide aux femmes autochtones aux prises avec la violence conjugale qui désirent s’établir de manière temporaire ou permanente dans la région de Québec. La quête d’un logement n’est toutefois pas chose facile, même après avoir bénéficié des services d’aide de Missinak.

Manque de crédit, nombre insuffisant de logements abordables, refus parce qu’on a un trop grand nombre d’enfants ou racisme de la part des propriétaires : les embûches sont nombreuses pour se trouver un toit, selon Mme Nika Guay.

C’est tous ces effets-là qui ont fait qu’on voulait mettre sur pied une maison de deuxième étape [...] Les femmes partent en appartement et là, oups, elles reviennent à la Maison Missinak. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut continuer, parce que les femmes, des fois, partent trop vite , souligne Mme Nika Guay.

Le projet prendra la forme d’un immeuble comptant une douzaine de logements de différentes tailles – des studios avec une chambre jusqu’à des six et demi – pour offrir un toit aux femmes seules aussi bien qu’à celles qui ont plusieurs enfants avec elles. Des intervenantes offriront aussi de l’accompagnement sur place et des espaces communs permettront la tenue d’activités pour les femmes et les familles.

« [Il faut] s'approprier sa culture, s'approprier son identité, parce que quand on a vécu de la violence, on a perdu ça aussi. » — Une citation de Nathalie Nika Guay, codirectrice de la Maison communautaire Missinak

L’achat du terrain, situé dans le quartier Charlesbourg, se fera d’ici la fin du printemps et la première pelletée de terre devrait se faire en septembre. Mme Nika Guay espère inaugurer ce complexe baptisé mitshuap nish (ce qui signifie maison deux , ou deuxième maison en innu-aimun) au printemps 2023.

Continuer la guérison

Trouver un terrain dans ce quartier s’est avéré laborieux, mais c’était un choix crucial. Ce n’est pas loin des services qu’on a déjà, de notre Centre MAMUK [un autre organisme offrant divers services administré par Missinak] dans le Trait-Carré, ce n'est pas loin de la maison d’hébergement [...] l’autobus passe en avant. On veut aussi mettre en place une garderie autochtone dans Charlesbourg , explique Nathalie Nika-Guay.

La Maison communautaire Missinak fait effectivement partie d’un réseau plus large de services communautaires, et la collaboration entre les organisations est au cœur du processus de guérison offert par la Maison, insiste sa codirectrice.

Les femmes qui logeront à Mitshuap nich y resteront pour environ deux ans, selon Mme Nika Guay. Les résidentes ne seront pas laissées à elles-mêmes après leur séjour en logement transitoire pour autant.