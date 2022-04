Des enseignants sensibilisés à la crise d’Oka du point de vue mohawk

La troisième commission scolaire anglophone du Québec souhaite que ses enseignants aient une meilleure compréhension des questions autochtones et des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Mardi, un groupe d'éducateurs de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier s'est réuni à l'école secondaire Laval pour se renseigner sur la crise d'Oka et sur l'importance d'enseigner le conflit du point de vue des Mohawks.