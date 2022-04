CBC/Radio-Canada veut entendre les membres des communautés autochtones

Une vingtaine de rencontres sont prévues du 26 avril au 27 septembre 2022 dans les provinces et territoires canadiens. Les membres des communautés autochtones y sont conviés pour partager leurs perspectives et pour faire connaître leurs attentes envers le diffuseur public.

Cette discussion contribuera à définir la nouvelle stratégie autochtone de CBC/Radio-Canada, conformément à un engagement pris en 2020.

On a la volonté et le mandat, en tant que diffuseur public, d’être le reflet du public. En ce qui a trait aux Premières Nations, on veut s’assurer de bien les comprendre, d’être en lien avec elles, d’améliorer la représentation et de bien saisir la perception qu’elles ont de Radio-Canada , a indiqué Yolande James, directrice de la diversité et de l'inclusion à la société d’État.

On voudrait comprendre ce que les communautés pensent de Radio-Canada, que ce soit par rapport à notre couverture, à la culture organisationnelle ou aux liens qu’elles ont avec nous. On veut les entendre sur ce qu’on fait bien et sur ce qu’on pourrait faire mieux , a-t-elle ajouté.

Huit séances seront organisées en français, en collaboration avec Radio-Canada, et 14 autres en anglais, avec CBC.

Le contexte de la pandémie fait en sorte que certaines séances seront virtuelles, mais le but c’est d’aller consulter dans les communautés. C’est essentiel dans la démarche , a expliqué Mme James.

La question de la représentativité des communautés autochtones au sein de la société d’État est également au cœur de cette démarche.

Selon les derniers chiffres, elles représentaient environ 1,3 % des employés, a précisé Yolande James. C’est clair qu’on veut améliorer la représentativité. On veut comprendre quelle est la meilleure façon de le faire, et de faire connaître Radio-Canada auprès des populations qui nous connaissent moins.

La nouvelle stratégie nationale autochtone sera définie à la suite de ces consultations publiques.

Rencontres organisées en français, avec Radio-Canada

28 avril | Séance virtuelle (Médias autochtones)

9 mai | Montréal / Tiohti:áke (Québec)

23 mai (en avant-midi) | Wendake (Québec)

23 mai (en après-midi, pour les organisations autochtones) | Wendake (Québec)

15 juin | Val-d’Or (Québec)

23 août | Sept-Îles (Québec)

5 septembre | Séance virtuelle (Métis, Premières Nations)

12 septembre | Séance virtuelle (Cris, Inuit)

Pour s’inscrire à une séance en français : info@seize03.ca

Rencontres organisées en anglais, avec CBC

26 avril | Winnipeg (Manitoba)

10 mai | Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

31 mai | Saskatoon (Saskatchewan)

14 juin | Vancouver (Colombie-Britannique)

29 juin | Whitehorse (Yukon)

12 juillet | Iqaluit (Nunavut)

18 juillet | Première Nation de Membertou (Nouvelle-Écosse)

19 juillet | Halifax (Nouvelle-Écosse)

26 juillet | Edmonton (Alberta)

16 août | Kahnawake (Québec)

30 août | Ottawa (Ontario)

6 septembre | Toronto (Ontario)

14 septembre | Saint-Jean (T.-N.-L.)

27 septembre | Thunder Bay (Ontario)

Pour s’inscrire à une séance en anglais : info@ildii.ca