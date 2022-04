La CDPDJ pourrait fermer des dossiers de racisme touchant les Autochtones

Les Autochtones au Québec ne pourront plus se tourner vers la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour faire entendre des plaintes pour propos offensants ou blessants à caractère raciste.

L’organisme a déclaré mardi par voie de communiqué qu’une décision de la Cour suprême dans le dossier de Mike Ward contre Jeremy Gabriel l’amène à recentrer son cadre de compétence et à fermer certains dossiers en cours de traitement.

La Cour suprême avait jugé, en octobre dernier, que le Tribunal des droits de la personne n'avait pas les compétences nécessaires pour rendre un jugement sur la plainte en discrimination de Jeremy Gabriel, puisqu'il s'agissait plutôt de diffamation.

Le recours en discrimination doit être limité à des propos dont les effets sont réellement discriminatoires , avaient écrit les juges.

Par extension, les plaintes en discrimination traitées par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse CDPDJ devront également mener à un traitement discriminatoire.

Les propos considérés comme discriminatoires dans les cadres privés, qui auparavant pouvaient faire l’objet d’enquêtes de la part de la Commission, ne pourront plus être traités. Donc, il y a un impact de l’arrêt Ward qui va au-delà des faits en cause dans cette affaire , a expliqué le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse CDPDJ , Philippe-André Tessier, en entrevue à Tout un matin.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse CDPDJ traite en moyenne de 100 à 125 dossiers par année qui concernent des propos de nature offensante ou blessante en discrimination.

« Dans les dossiers de propos [discriminatoires], la très vaste majorité des dossiers qui nous étaient référés étaient des dossiers d’insultes racistes. » — Une citation de Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse CDPDJ

On n'est pas obligés de tous les fermer, parce qu'il y a certains dossiers dans lesquels il y a d'autres droits qui sont affectés , a cependant précisé M. Tessier.

Ces trois dernières années, 10 dossiers ouverts pour le motif race/couleur/origine ethnique ou nationale contenaient la mention ‘‘propos discriminatoires’’ et ciblaient des personnes autochtones , a indiqué la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse CDPDJ par courriel.

L'organisation n’était pas en mesure d'indiquer combien de dossiers concernant des personnes autochtones étaient en cours ni combien seront fermés, puisque ceux-ci seront analysé au cas par cas .