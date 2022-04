La Sûreté du Québec en renfort face au manque de policiers cris

Les services de police de tout le pays éprouvent des difficultés avec la pénurie de main-d'œuvre , a déclaré dans un communiqué de presse Sherman Masty, directeur par intérim de l'service de police de Eeyou Eenou EEPF .

Afin de maintenir la santé et la sécurité non seulement de notre personnel, mais aussi de tous les membres de la communauté, une décision a été prise et mise en œuvre , a ajouté M. Masty.

La direction de lservice de police de Eeyou Eenou 'EEPF dit avoir informé les dirigeants cris de ses défis en mars, évoquant une baisse du recrutement de finissants en techniques policières et le déménagement de plusieurs de ses policiers durant la pandémie.

« Cela a conduit à une situation unique où l'service de police de Eeyou Eenou EEPF fonctionnait avec 40 % de son effectif. » — Une citation de Sherman Masty, directeur par intérim de l' service de police de Eeyou Eenou EEPF

Entre le 1er et le 15 avril, des agents de la Sûreté du Québec ont donc été graduellement déployés aux côtés des agents de l'service de police de Eeyou Eenou EEPF dans les quatre plus grandes communautés cries, soit Chisasibi, Mistissini, Waskaganish et Waswanipi.

La carte générale du territoire cri au Québec Photo : Radio-Canada / Capture d'écran - portail géographique de la nation Crie du Québec

Des agents contractuels de ces quatre communautés ont également été envoyés dans les petites communautés cries pour pallier les pénuries de personnel.

Réactions partagées

Les réactions à la nouvelle ont été mitigées sur les réseaux sociaux, certaines personnes exprimant des réticences quant à la présence de la Sûreté du Québec en territoire cri. Je recommande aux agents de suivre une formation de sensibilisation culturelle avant de venir dans les communautés , a notamment écrit Ancita Bugden.

En tout, 16 agents de la Sûreté du Québec SQ sont déployés sur une période de rotation de 21 jours, indique Ann Mathieu, une porte-parole de la Sûreté du Québec. Elle ajoute que, dans la mesure du possible, ce seront des agents qui ont de l'expérience avec les communautés cries ou d'autres communautés autochtones.

« C'est une belle occasion… de mieux se connaître. » — Une citation de Ann Mathieu, porte-parole de la SQ

Les agents de la Sûreté du Québec SQ auront tous au moins deux jours de formation de sensibilisation à la culture et à l'histoire des peuples autochtones, a-t-elle déclaré. Une formation en ligne est aussi au menu. Les agents de la Sûreté du Québec seront jumelés à un agent de l'service de police de Eeyou Eenou EEPF, même s'ils patrouilleront dans leurs voitures respectives, selon Mme Mathieu. Elle a indiqué que le partenariat se poursuivra aussi longtemps que nécessaire.

Les demandes de Canadian Broadcasting Corporation CBC pour une entrevue avec l'service de police de Eeyou Eenou EEPF ont été déclinées. Il n'a pas non plus été possible de parler avec le représentant syndical du corps de police autochtone.

service de police de Eeyou Eenou L'EEPF précise toutefois dans son communiqué de presse que cinq nouveaux policiers cris rejoindront l'organisation à la fin du mois d'avril et que les efforts pour améliorer le recrutement et l'inscription aux programmes de techniques policières se poursuivent.

D'après un texte de Susan Bell, de CBC