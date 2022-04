Le pape ferait trois arrêts au Canada pour rencontrer les Autochtones

Le pape François devrait visiter au moins trois villes, soit Edmonton, Québec et Iqaluit, lors d'un voyage au Canada à la fin juillet, a appris CBC News auprès de sources gardées confidentielles.

Celles-ci affirment que le voyage du pape François sera financé par l'Église catholique canadienne et des fonds fédéraux. Des discussions sont actuellement en cours entre les parties impliquées.

Le Saint-Père avait annoncé cette visite le 1er avril dernier, lors de réunions au Vatican avec des délégués autochtones du Canada. Il s'était alors excusé pour les actions de certains membres de l'Église catholique romaine dans les pensionnats pour Autochtones du Canada. Les détails de cette visite officielle n'avaient alors pas été communiqués.

Les délégués présents à Rome en avril s'attendent à ce que le pape présente des excuses complètes sur le sol canadien pour le rôle de l'Église dans la gestion des pensionnats, ce qui répondrait à un appel clé de la Commission de vérité et réconciliation.

La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, se félicite de cette nouvelle.

« Il s'excusera, présentera, espérons-le, des excuses un peu plus fortes … qui vont un peu plus loin et qui reconnaîtront le rôle de l'Église catholique dans les pensionnats. Pas seulement le rôle des individus. » — Une citation de Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis

La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, sur la place Saint-Pierre, lors de la visite d'une délégation autochtone au Vatican en 2022. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Si le pape se rend à Edmonton, Mme Caron espère qu'il profitera de l'occasion pour visiter le site de pèlerinage de Lac Sainte-Anne, désigné lieu historique national du Canada.

C'est un site spécial , a-t-elle déclaré. Un site spirituel, un site de guérison pour les Métis.

À Rome, au début du mois, le pape François avait dit qu'il voulait assister au pèlerinage annuel au Lac Sainte-Anne, qui a lieu cette année du 25 au 28 juillet. Cette année, je voudrais être avec vous ces jours-là , avait déclaré le Saint-Père en italien, lors de son allocution finale aux délégués autochtones.

Une annonce attendue

La venue du pape à Iqaluit ferait suite à l'invitation du président de l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Natan Obed, qui a été mandaté par les dirigeants inuit pour attirer le Saint-Père dans la capitale du Nunavut.

« Considérant que l'Église catholique a une empreinte dans l'Arctique canadien depuis plus de 100 ans, nous avons estimé qu'il était très important pour le pape de voir notre territoire. » — Une citation de Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

L'objectif est qu'il comprenne les spécificités inuit dans le contexte autochtone plus large de la présence de l'Église catholique, mais aussi le rôle qu'elle a joué dans la gestion des pensionnats , selon lui.

Natan Obed, le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami qui représente environ 65 000 Inuit. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

M. Obed a indiqué que son organisation était impliquée dans la visite papale, tout en précisant que son rôle est d'être utile plutôt que dirigiste relativement à ce qui doit être fait ou pas .

Dans une déclaration à CBC News, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a déclaré qu'elle consultait les organisations autochtones nationales au sujet de dates et de lieux, qui restent à déterminer. Les discussions se poursuivent également concernant le programme de la visite du pape.

Le Vatican aura le dernier mot et une annonce officielle sera faite dans les prochaines semaines.

Diplomatie et enjeux de santé

Le pape François a reçu plusieurs invitations de dirigeants autochtones, notamment de chefs du Manitoba et de la Colombie-Britannique.

Mais comme le souverain pontife âgé de 85 ans souffre de certaines limitations liées à sa santé, des points centraux seront sélectionnés pour représenter le nord, l'ouest et l'est du Canada. Par conséquent, son itinéraire pourrait en décevoir certains.

Selon Natan Obed, les peuples autochtones ne devraient pas assumer la responsabilité du déroulement du voyage ou devenir des arbitres entre les communautés qui pourront accueillir le pape et celles qui ne le pourront pas.

Le pape François monte dans l'avion pour une visite en Irak en 2021. Photo : afp via getty images / Andreas Solaro

Cette visite papale devrait être beaucoup plus courte que le voyage de 12 jours du pape Jean-Paul II à travers le pays en 1984. Le pape François souffre en effet d'une sciatique, qui lui cause des douleurs au bas du dos jusque dans les jambes. Il marche avec une boiterie prononcée et a de la difficulté à utiliser les escaliers. L'accessibilité est donc un facteur clé pour tout site qu'il visite.

En outre, les visites papales prennent généralement au moins un an à planifier, de sorte que les décisions concernant sa visite au Canada se sont déroulées dans un délai beaucoup plus court. Il est aussi prévu qu'il se rende sur le continent africain au début juillet.

Les évêques canadiens sont reconnaissants que le pape François ait accepté leur invitation à visiter le Canada pour un pèlerinage de guérison et de réconciliation , a écrit la Conférence des évêques catholiques du Canada CECC dans une déclaration à Canadian Broadcasting Corporation CBC .

Étant donné l'âge avancé du Saint-Père et son désir de visites simples et modestes, on peut s'attendre à ce que la visite canadienne reflète cette réalité tant dans la durée du pèlerinage que dans la géographie d'une telle visite, compte tenu de la taille du Canada. Nous prévoyons que la visite au Canada sera très différente de celles du passé.

Avec les informations de Olivia Stefanovich, CBC