L’Inhumain, un film de genre sur une légende anichinabée

Le réalisateur anichinabé Jason Brennan présente son nouveau film, L’Inhumain, basé sur la légende du Wendigo, une créature effrayante et insatiable qui se nourrit des vices de ses victimes. Une légende qui est au cœur de la culture anichinabée, et qui a déjà été représentée au cinéma – avec un succès mitigé.

Le Wendigo est très polarisant dans les cultures autochtones. Des communautés et des aînés [ne veulent pas] en parler, parce que ça va ramener la créature , raconte M. Brennan. Mais je voulais raconter comment cette créature-là peut avoir sa place aujourd’hui , poursuit-il.

Je suis fier de l’histoire, mais surtout de ramener la symbolique de cette histoire-là à l’écran , ajoute-t-il.

Le réalisateur du film L'Inhumain, Jason Brennan Photo : Radio-Canada / Charles-Émile L'Italien-Marcotte

Le film L’Inhumain a été tourné en bonne partie en territoire, près de la communauté de Kitigan Zibi, là où M. Brennan a passé ses étés et suivi une partie de ses études . Et il insiste sur le déchirement qui habite beaucoup de membres des Premières Nations, entre devoir quitter le territoire et leur communauté, ou rester. Ce même questionnement a hanté M. Brennan.

Or, en quittant la communauté, cela crée un vide qu’il faut combler.

« Tu combles ton vide culturel par autre chose, [et] c’est la notion derrière le Wendigo – le vide. » — Une citation de Jason Brennan, réalisateur

Est-ce que les aînés voyaient la déchéance d’un peuple autochtone si on ne reste pas centré sur ce qu’on est? , se demande-t-il. Je ne prétends pas parler au nom des autres communautés, mais c’est l’histoire de par chez-nous , insiste-t-il.

Pourtant, c’est super [délicat] quand tu veux toucher à une légende aussi importante dans la culture anichinabée , affirme Samian, qui tient le rôle-titre du film. C’est une partie de notre culture.

Une légende ancrée dans la modernité

Le film L’Inhumain suit Mathieu, un neurochirurgien autochtone qui habite une grande ville. Dévoré par la toxicomanie et par une relation adultère, le personnage refuse de retourner dans sa communauté à la suite à un traumatisme de jeunesse.

Consumé aussi par des souvenirs et des visions d’une créature effroyable, le Wendigo, le personnage de Mathieu doit retourner dans sa communauté pour disposer des cendres de son père qui est décédé. Alors, seul dans la forêt, il doit affronter le Wendigo, son démon intérieur, et essayer de mettre de l’ordre dans sa vie en déliquescence grâce à sa culture ancestrale.

Dans L'Inhumain, le chanteur et acteur Samian interprète Mathieu, un personnage en proie au Wendigo, créature de légende anichinabée. Photo : Radio-Canada / Charles-Émile L'Italien-Marcotte

Il n’est pas bien, c’est un personnage troublé , avoue Samian qui interprète Mathieu.

« Il est dans la consommation, il n’a pas toute sa tête, c’est intéressant comme acteur d’aller dans des zones comme ça, toutes les faiblesses et les failles humaines qu’on peut avoir. » — Une citation de Samian

On est dans la modernité même si on est dans un truc culturel , confie-t-il. Mathieu, c’est un neurochirurgien, il conduit une Mercedes, il vit dans une cabane [...] mais quand il retourne chez lui, sa culture est là .

Et c’est ce chassé-croisé entre la vie en ville et la vie dans la communauté, en territoire, qui constitue la pierre angulaire du film. C’est la réalité de beaucoup de ceux qui ont grandi sur une communauté et qui ont grandi en ville, et qui doivent aller vers l’une ou l’autre , croit Samian.

Le fait est que tu te questionnes sur ta place en tant qu’Autochtone quand tu n’es pas en communauté , note M. Brennan, avant d’ajouter que tu dois constamment te battre [...] pour combler ça . Le personnage de Mathieu est d’ailleurs en partie inspiré des traits de M. Brennan et de son histoire.

Un film de genre tourné en territoire

Pour les films de genre, on a pas toujours l'opportunité de faire ce genre de film là, et quand ça nous arrive, il faut y aller à fond, et je suis très fier du résultat , affirme Samian.

Parce que L’Inhumain oscille entre l’horreur et le thriller psychologique. La créature – le Wendigo – répond aux attentes. C’est juste bien fait [et] on peut y croire et se laisser aller , insiste-t-il.

Il est plutôt rare que des équipes de tournage complètes s’installent en forêt ou se déplacent sur les communautés , concède Samian. Mais il ajoute qu’ avec Jason [Brennan], on est rendu à faire des projets écrits, réalisés, produits et joués par des Autochtones [...] J’ai vraiment l’impression qu’au Québec, de montrer les communautés, de montrer une partie de notre culture à travers le cinéma aujourd’hui, c’est un grand privilège .

Le réalisateur abonde dans le même sens.

« En ce moment, c’est excitant le cinéma autochtone. On n’est pas catégorisés à faire des histoires qu’on est habitués de voir [dans] la population autochtone. » — Une citation de Jason Brennan

M. Brennan a commencé sa carrière cinématographique comme producteur, car il n’y avait pas de producteur de films autochtone à l’époque. Il croit d’ailleurs que le film L’Inhumain ne se fait pas si je ne suis pas producteur .

Ce ne sont pas les mêmes déclencheurs financiers , explique-t-il, et cela permet de ne pas être placé dans une boîte . Il avoue que si Jeff Barnaby ne fait pas son premier film de genre et qu’il ne fait pas son film de zombies, peut-être que [j’aurais] plus de craintes par rapport à ce que je veux faire .

Le réalisateur du film L'Inhumain Jason Brennan (à gauche) et l'interprète du rôle principal, Samian (à droite). Photo : Radio-Canada / Charles-Émile L'Italien-Marcotte

L’Inhumain est un film de genre qui fonctionne. Le rendu du Wendigo n’est pas caricatural. Et l’enrobage sonore se veut anxiogène. C’est une ambiance qu’on voulait créer, d’anxiété, même s’il y a beaucoup de plans larges, et surtout le sentiment que Mathieu a une pression constante sur les épaules, qui le hante tout le temps. Il vit ça et essaie de compenser avec autre chose , explique M. Brennan.

J’ai montré la bande-annonce à des amis, il y a un suspense, il y a un thriller psychologique, on s’embarque dans quelque chose [et] quand je l’ai vu pour la première fois [...] j’ai été agréablement surpris , commente Samian. On peut juste y croire et se laisser aller , estime-t-il.

Le film L’Inhumain sortira en salles le 29 avril.