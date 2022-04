Le Québec met un terme à un projet économique autochtone

Terminé le projet entre la communauté abénakise de Wôlinak et l’entreprise gazière Questerre? Ça semble mal parti, puisqu'un projet de loi visant à interdire toutes les activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures au Québec a été adopté mardi à l’Assemblée nationale.

En contrepartie, le gouvernement du Québec promet 100 millions de dollars de compensation pour les pétrolières et gazières qui, elles, réclamaient cinq fois plus.

Avec cette loi, le Québec devient le premier endroit de l'Amérique du Nord où l’extraction des hydrocarbures n’est plus permise.

Jusqu’à la dernière minute, Questerre et Ressources Utica, une entreprise qui se donne pour mission de participer à la transition énergétique , ont fait du lobbying auprès du gouvernement afin d'empêcher l'adoption de cette loi.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a piloté le projet de loi. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Adopter le projet de loi 21, c'est menotter le Québec en ne laissant pour seule option qu'une importation de gaz naturel , avaient-ils mentionné dans un communiqué de presse publié en mars dernier.

La décision de Québec vient plus localement contrecarrer les plans de la Première Nation de Wôlinak, installée près de la région de Bécancour.

En effet, en décembre dernier, Questerre et la communauté de Wôlinak avaient signé une entente concernant un projet de coentreprise d’un centre énergétique à émissions nettes nulles au Québec.

L’Association de l’énergie du Québec (anciennement Association pétrolière et gazière du Québec) soutient la communauté et indique, par voie de communiqué de presse, que la loi 21 viendrait bafouer les droits des Premières Nations .

Elle souligne les avantages de cette entente entre les deux parties. Cette entente prévoit des avantages et une participation directe, ainsi que l'embauche de ressources et d'entrepreneurs locaux pour participer à des projets pilotes de captage et de stockage ainsi que de technologies zéro émission sur leur territoire traditionnel , peut-on lire.

Le chef de Wôlinak, Michel Bernard, veut que ce projet avec Questerre soit maintenu. Photo : Radio-Canada

Interrogé il y a quelques mois au sujet de l’éventuelle adoption du projet de loi 21 par l’Assemblée nationale, Dave Bernard, le directeur général du Conseil de bande de Wôlinak, avait alors répondu : Est-ce qu’on veut déjà sortir la carte : "Je suis autochtone, je suis lié fédéral, je suis chez moi"? Pas nécessairement, ce n’est pas la façon la plus diplomatique, mais il faut pouvoir respecter nos droits tout en étant conscients que c’est un sujet sensible .

Michael Binnion, le président-directeur général de Questerre, s’est dit déçu que le gouvernement du Québec ait choisi de ne pas soutenir ses Premières Nations .

Nous allons bien sûr poursuivre nos options légales avec nos partenaires des Premières Nations. Notre préférence est de travailler avec le gouvernement du Québec , a-t-il ajouté dans un courriel.