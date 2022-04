L’édition vidéo de Nikamotan MTL, un avant-goût d’un spectacle prometteur cet été

Cet été, Musique nomade compte bien tenir son grand rassemblement musical, Nikamotan MTL, et ce, devant public. En attendant, l’équipe a présenté un avant-goût du spectacle tourné il y a un an avec des artistes de différents univers, émergents et vieux routards.

La quatrième édition de ce grand concert a été tournée à la salle de spectacle Le Ministère en mars 2021 et la captation a été présentée pour la première fois devant public jeudi soir au Théâtre Outremont.

Plusieurs projections étaient prévues, mais en raison des restrictions liées à la COVID-19 et de la fermeture des salles de spectacles, elles n'avaient pas pu avoir lieu avant.

Dans un mélange hétéroclite, mais qui se marie naturellement, Mikon Niquay-Ottawa, Native Mafia Family (NMF), Scott Pien-Picard, Florent Vollant, Soleil Launière, Willows, Buffalo Hat Singers, Q052, Naya Ali et Brown Family enchaînent les prestations, parfois en faisant des duos, souvent accompagnés à la guitare par l'Atikamekw Ivan Boivin-Flamand.

Tambours traditionnels, folk, rock, hip-hop, ce spectacle annuel a pour vocation de mettre de l’avant les artistes autochtones de la relève et de leur permettre de performer aux côtés d'artistes établis.

Nikamotan MTL a fait venir NMF, composé de Jason Régis, Joshua Mckenzie, Tommy-Lee Rock et Sébastien Mckenzie, de la communauté de Ushat Mak Mani-Utenam, ainsi que la chanteuse folk atikamekw Mikon Niquay Ottawa de Manawan. Ces jeunes artistes avaient tous et toutes été rencontrés en 2019 lors des ateliers de création en communautés , précise l'assistante à la coordination et aux communications, Maude Karonhienhente Meilleur.

Ce fut une belle opportunité pour tous ces artistes d’exercer leur métier et de jouer sur scène malgré ces temps difficiles , poursuit-elle.

Le duo de l'artiste disciplinaire et metteuse en scène Soleil Launière et l’autrice-compositrice-interprète franco-manitobaine Geneviève Toupin alias Willows, accompagnée de son accordéon, était puissant et complice. La chimie entre ces deux femmes se ressent, même à travers un écran de cinéma.

D’ailleurs, les artistes ont clairement mis entrain et énergie pour que le spectateur se sente interpellé et présent, même s’ils ont performé sans public.

Le rappeur micmac Quentin Condo, alias Q052, sent qu'il y a plus d'intérêt qu'avant pour la musique autochtone. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

C’est drôle. Sans foule devant toi pour te donner de l’énergie, c’est difficile , explique le rappeur mi'kmaw Quentin Condo alias Q052. Alors, précise-t-il en riant, il s’est remémoré lorsqu’il était jeune, devant son miroir de salle chantant et imaginant une foule en délire.

Sur scène, il collabore avec Buffalo Hat Singers et Soleil Launière. Mais il n’avait pas encore vu toutes les autres performances du spectacle à cause des restrictions sanitaires.

Musique nomade et les artistes ont tellement fait du beau travail, c’est excitant , lance-t-il avant de préciser avoir eu un coup de cœur pour Native Mafia Family, la rappeuse éthiopienne établie à Montréal Naya Ali, Brown Family, mais surtout…. Florent Vollant.

Quelques semaines après le tournage, le chanteur innu était hospitalisé avec un diagnostic d’hémorragie cérébrale. Mais sur l’écran, on le voit dynamique chanter quelques-uns de ses titres puis accompagner au tambour le chanteur-compositeur Scott-Pien Picard.

C’est une grande famille , dit l’agente de spectacle de Musique nomade, Mélanie Roman. Les artistes se connaissent donc c’est très touchant de le voir à l’écran et on souhaite voir Florent sur scène rapidement .

L’équipe a enregistré ce spectacle en mars 2021, car elle n’était pas certaine de pouvoir le présenter sur scène l’été dernier. Il y a eu cette initiative de s’adapter à la situation et de mettre les efforts pour créer un spectacle digne de ce nom avec les réalités de la captation et de la diffusion , poursuit Mélanie Roman.

Mais l’objectif est très clair. On a hâte de le présenter cet été à Présence autochtone et on va peut-être annoncer d'autres dates , assure Mélanie Roman. Rendez-vous le 11 août prochain à Montréal.

Tous les artistes présents dans la captation ne seront pas sur scène, notamment Florent Vollant. Q052 a déjà assuré sa venue et il a bien hâte.

Cet été, les gens vont être au rendez-vous plus que jamais, car le monde veut voir des spectacles en live, se rencontrer. Et le monde est prêt, il est plus conscient que jamais. Je n’ai jamais vu le monde ouvert à la musique autochtone que maintenant, c’est vraiment le fun, ça fait chaud au cœur! , lance Quentin Condo.

Musique nomade vient de changer de directrice générale. Joëlle Robillard succède ainsi à Manon Barbeau, qui a quitté ses fonctions le 1er avril dernier.

Lorsqu’elle était directrice artistique de Musique nomade, Mme Robillard avait collaboré au développement de la plateforme de diffusion de musique en continu Nikamowin. Elle a aussi créé le spectacle Nikamotan MTL et a mis en place des partenariats avec des artistes des Premières Nations, notamment Laura Niquay, Anachnid et Kanen.