La revue Vie des arts offre un stage à une personne autochtone

La revue Vie des arts, qui se consacre aux arts visuels québécois et canadiens, veut permettre à une personne inuit, métisse ou des Premières Nations de « développer les outils d’organisation et de réflexion nécessaires à la rédaction de textes critiques en arts visuels », indique-t-elle dans un communiqué.

Avec l'appui financier du Conseil des arts de Montréal, elle lance un appel de candidatures  (Nouvelle fenêtre) à une résidence de formation en écriture critique, en français ou en anglais, qui culminera avec la publication d’un texte dans la revue.

La résidence doit se dérouler sur une période de six mois, de juin à décembre 2022.

Dans un premier temps, la personne stagiaire participera à des échanges et à des ateliers de travail.

Elle préparera ensuite un article en bénéficiant de l’encadrement de la rédactrice en chef de la revue, Jade Boivin, avec qui toutes les étapes préalables à la diffusion seront couvertes, soit identification du sujet, réalisation d’un schéma d’entretien, entretien et enregistrement, visites d’exposition et en atelier, préparation d’un brouillon, rédaction, édition, recherche d’images et libération des droits de diffusion .

Un cachet de 3030 $ est prévu pour la recherche et la rédaction de l’article publié dans la revue.