Joëlle Robillard devient directrice générale de Musique nomade

Ma priorité dans les prochains mois sera de consolider les activités et de stabiliser la santé financière de l’organisme, primordiale à l’épanouissement d’une relève autochtone en musique , a affirmé Mme Robillard dans un communiqué.

Elle a salué le travail de sa prédécesseure, indiquant que le legs de Manon Barbeau est immense . Je me sens reconnaissante de pouvoir travailler avec des artistes aussi talentueux et des projets aussi exceptionnels , ajoute Mme Robillard.

Joëlle Robillard dit espérer faire honneur [à Mme Barbeau] ainsi qu’aux représentants des Premières Nations, Inuit et Métis .

Lorsqu’elle était directrice artistique de Musique nomade, Mme Robillard avait collaboré au développement de la plateforme de diffusion de musique en continu Nikamowin. Elle a aussi créé le spectacle Nikamotan MTL et a mis en place des partenariats avec des artistes des Premières Nations, notamment Laura Niquay, Anachnid et Kanen.

Outre son nouveau poste de directrice générale de Musique nomade, Mme Robillard siège également au conseil d'administration de l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo ADISQ .

La fondatrice va demeurer au conseil d'administration

Musique nomade a débuté ses activités en 2006, sous l’impulsion de Manon Barbeau, qui va conserver son poste de présidente du conseil d’administration de l’organisme.

Cinéaste documentariste, Mme Barbeau avait lancé en 2003 le Wapikoni mobile, un organisme qui se déplace dans les communautés autochtones et qui offre le matériel et le soutien nécessaires à la réalisation de courts métrages, en collaboration avec le Conseil de la nation atikamekw et le Conseil des jeunes des Premières Nations. Mme Barbeau avait cédé la direction du Wapikoni en 2018 et c'est aujourd'hui Véronique Rankin qui est à sa tête.

Elle est également présidente de la Cinémathèque québécoise.

Manon Barbeau était à la tête de Musique nomade depuis sa création en 2006. Elle a quitté ses fonctions le 1er avril, mais demeure présidente du conseil d'administration de l'organisme. Photo : AFP / Clément Sabourin

En quittant son poste de directrice générale de Musique nomade, Mme Barbeau désire réaliser les nombreux projets qui lui tiennent à cœur , lit-on dans le communiqué.

Elle remercie du même souffle les jeunes des Premières Nations, et dit espérer avoir contribué au déploiement de leurs multiples talents et à leur rayonnement actuel dans le domaine musical.

Musique nomade produit des artistes de nombreuses communautés des Premières Nations, dans de nombreuses langues, de l’anglais à l’inuktitut, en passant par le français, l’atikamekw et l’anichinabé, et dans des styles comme le hip-hop, le rock et la musique traditionnelle.