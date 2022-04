La princesse des Premières Nations du Stampede de Calgary couronnée

Sikapinakii Low Horn, danseuse traditionnelle de la Première Nation Siksika est l'heureuse élue. Elle s'est dite à la fois secouée et très heureuse d'avoir été choisie pour ce rôle .

La jeune femme de 26 ans se rend chaque année au Stampede pour aider ses grands-parents sous leur tipi, au camp de la rivière Elbow, sur le site de l'événement

Je suis très fière de pouvoir représenter ma famille , a-t-elle déclaré après avoir été couronnée.

En tant que princesse des Premières Nations du Stampede, Sikapinakii Low Horn participera à des centaines d'événements au cours de l'année à venir et agira à titre d'ambassadrice du camp de la rivière Elbow.

Elle compte utiliser sa nouvelle plateforme et ses talents de conteuse pour servir de modèle et a également hâte de présenter ses créations perlées aux visiteurs du Stampede.

Je suis très excitée de pouvoir raconter mon histoire, mais aussi les histoires des gens du Traité 7 et surtout celle des Pieds Noirs. Je pense que c'est ce qui m'excite le plus.

Steve McDonough est président et président du conseil d'administration du Stampede de Calgary. Voir trois jeunes femmes des Premières Nations qui s'impliquent au nom de leur culture et de leur communauté, c'est tellement inspirant.

Low Horn a participé à la dernière journée de la compétition dimanche aux côtés de deux autres finalistes, Alayiah Wolf Child et Myghan Wolfleg.

La sœur aînée de Sikapinakii Low Horn, Ninaakii, a confié qu'elle était impatiente de voir à quel point l'expérience lui ouvrira des portes pour l'avenir.

« Elle est incroyablement humble et elle détient tellement de connaissances qu'elle veut les transmettre aux jeunes Autochtones… et aux non-Autochtones de Calgary et d'ailleurs »