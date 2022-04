À Montréal, trois femmes inuit lancent un balado en inuktitut

Ce nouveau balado en inuktitut sera animé par trois femmes inuit, Alexa Keleutak, Nancy Angilirg et Saimata Manning. Elles vont y proposer des discussions sur la réalité et la vie des Inuit à Montréal.

D’ailleurs, lors des enregistrements, plusieurs participants se sont joints à l’équipe du balado par visioconférence pour faire part de leurs propres expériences et leur culture.

La principale instigatrice de ce projet de balado, Christine Qillasiq Lussier, est originaire de la communauté de Salluit au Nunavik – même si elle a passé une bonne partie de sa vie à Montréal.

Mme Qillasiq Lussier a œuvré avec de nombreux organismes communautaires autochtones, notamment Fusion jeunesse et le Collège Frontière, à Kuujjuarapik, et à l’Institut culturel Avataq et le Montreal Indigenous Community Network, dans la métropole québécoise.

C'était une sorte de besoin de parler de l'inuktitut et de le promouvoir autant que possible, surtout en ville, où il y a moins d'occasions de le parler , indique Mme Qillasiq Lussier, même si elle-même ne parle pas couramment l’inuktitut. Elle avoue néanmoins que le balado lui a permis d’en apprendre davantage sur cette langue, et sur les histoires traditionnelles inuit.

L’inuktitut est une langue qui varie beaucoup d’une région et d’une communauté à une autre. Le balado Kutattuk va ainsi explorer les différences et les particularités de l’inuktitut, dépendant des endroits où il est parlé. Le balado va chercher non seulement préserver l’inuktitut, mais aussi et surtout à en faire la promotion.

Il y a des histoires traditionnelles qui sont partagées par le Nunavut et le Nunavik, ce qui n'est pas très surprenant , explique Mme Qillasiq Lussier.

Elle souhaite que Kutattuk intéresse tous les membres de la communauté inuit de Montréal – et plus généralement tous les Inuit.

La date du lancement de ce nouveau balado n’a pas encore été déterminée, mais il devrait être diffusé sur la plateforme Soundcloud.