Un livre de Jody Wilson-Raybould sur la réconciliation en librairie cet automne

L'ancienne ministre libérale Jody Wilson-Raybould publiera l'automne prochain un livre présenté comme un guide de réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada.

La maison d'édition McClelland & Stewart déclare que True Reconciliation : How to Be a Force for Change devrait sortir le 8 novembre, en anglais.

L'éditeur dit que le livre est une réponse à la question la plus courante que Mme Wilson-Raybould se fait poser : Que puis-je faire pour aider à faire avancer la réconciliation?

Il ajoute que Jody Wilson-Raybould offre un guide clair et accessible sur la façon d'améliorer les relations entre les peuples autochtones et non autochtones à tous les niveaux de la société canadienne.

Jody Wilson-Raybould a été la première ministre de la Justice autochtone du Canada jusqu'à ce que son mandat au sein du cabinet du premier ministre Justin Trudeau prenne fin au début de 2019. Elle venait d'avoir un affrontement sur la manière dont une éventuelle affaire pénale contre la firme québécoise d'ingénierie SNC-Lavalin devait être traitée et était devenue députée indépendante.

L'été dernier, elle a annoncé qu'elle ne se représenterait pas aux élections d'octobre dans sa circonscription située à Vancouver, affirmant que le Parlement était devenu toxique et inefficace et qu'elle quittait en raison d'une persistance honteuse de la politique partisane plutôt que de l'action réelle.

True Reconciliation est le troisième livre de Jody Wilson-Raybould.

D'un océan à l'autre, de diverses manières et plus que jamais auparavant, les Canadiens veulent jouer leur rôle pour progresser vers une véritable réconciliation avec les peuples autochtones , a-t-elle déclaré dans un communiqué mercredi.

Ce livre vise à aider à changer une conversation qui est devenue inutilement compliquée. Nous avons les solutions et nous savons ce qui doit être fait.