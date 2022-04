La réconciliation doit se faire « en plusieurs budgets », dit Marc Miller

On fait aussi de l’information en format collation.

La réconciliation, c’est quelque chose qui peut se faire en plusieurs budgets et, dans un contexte où le budget est somme toute modeste, il y a un volet massif qui touche à la réconciliation , affirme le ministre lors de l'une des rares entrevues qu'il était autorisé à donner à propos du budget.

Selon M. Miller, les fonds dédiés à l'aide aux survivants des pensionnats ainsi qu'à la localisation et à la commémoration des lieux de sépulture représentent des pas importants vers la réconciliation.

Ce sont des investissements importants, d’autant plus avec les découvertes à Kamloops il y a près d’un an , poursuit-il.

Le budget Freeland mise beaucoup sur le logement, ce qui se reflète dans les mesures prévues pour les communautés autochtones, note Marc Miller.

La COVID nous a démontré l’importance d’investir dans le logement dans les communautés autochtones , dit-il.

Les femmes

Des femmes et des leaders autochtones se sont questionnés au dépôt du budget sur l'importance accordée aux enjeux touchant les femmes et les filles de leurs communautés.

En effet, dans le budget pour 2002-2023, il est question d'un financement de 2,2 milliards de dollars, annoncé l'an dernier, pour faire suite à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

C’est une somme qui n’a pas encore été complètement déployée dans les communautés et investie, explique M. Miller. Donc, il y aura plusieurs annonces à ce sujet.

« Si ça prend plus d’argent, on ira en chercher. » — Une citation de Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Il est certain qu’on ne sera pas satisfaits tant et aussi longtemps que les femmes, les enfants et les personnes LGBTQ+ autochtones ne sont pas en sécurité au pays , ajoute-t-il.

Par contre, M. Miller fait valoir que d'autres investissements annoncés peuvent répondre à certaines recommandations de l'enquête nationale.

Le rapport même de l’ENFFADA touche à plusieurs volets, ainsi que ce qui concerne le logement, les enfants et la lutte contre le racisme systémique, dans le budget, répond à des appels à la justice de l’ENFFADA , dit-il.

Le milieu urbain

Le ministre Miller souligne par ailleurs que les différentes initiatives en logement prévues au budget profiteront aux Autochtones vivant en milieu urbain, même si elles ne sont pas incluses dans le chapitre sur la réconciliation.