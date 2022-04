Un projet de loi pour faire du mi’kmaw la première langue de la Nouvelle-Écosse

Un projet de loi a été déposé jeudi pour faire reconnaître le mi'kmaw comme la première langue de la Nouvelle-Écosse. La démarche a pour objectif de préserver et de promouvoir cette langue, qui est en recul dans la province maritime.

La pièce législative prévoit le développement d’une stratégie de revitalisation de la langue mi'kmaw par la province, en collaboration avec les communautés et les organisations mi'kmaw.

La loi a été créée en partenariat avec les Mi'kmaq et implique encore davantage le gouvernement dans les efforts de sauvegarde et de revitalisation de la langue mi'kmaw , a indiqué la ministre des Affaires L’nu de la Nouvelle-Écosse, Karla MacFarlane, par voie de communiqué.

Le travail que nous continuerons de faire ensemble dans les prochains mois permettra de créer un plan pour aller de l’avant. Notre gouvernement considère qu'il s'agit d'une étape cruciale sur la voie de la réconciliation.

Le projet de loi prescrit la mise sur pied d’un comité mixte qui aura pour mandat de concevoir une stratégie pluriannuelle. Celle-ci inclura les priorités et les étapes à suivre pour revitaliser la langue mi'kmaw dans les années à venir.

Les dirigeants mi'kmaw conviendront d’une date pour la promulgation de la loi, qui entrera en vigueur le 1er octobre.

La ministre des Affaires L’nu de la Nouvelle-Écosse, Karla MacFarlane, et le président de l’organisation Mi'kmaw Kina'matnewey, Chef Leroy Denny, célèbrent le projet de loi sur la langue mi'kmaw. Photo : Courtoisie / Communications Nova Scotia

Je suis très emballé par ce projet de loi. C'est un premier pas important, mais il reste encore beaucoup de travail à faire , a commenté Chef Leroy Denny, qui est président de l’organisation Mi'kmaw Kina'matnewey.

Je suis impatient de commencer à travailler avec nos aînés, les gardiens du savoir et les guerriers de la langue, ainsi qu’avec les autorités provinciales à la mise en œuvre de cette législation. J'espère que le modèle que nous créons pourra être utilisé à l'échelle nationale , a-t-il ajouté.

Sa collègue Blaire Gould, directrice générale de Mi'kmaw Kina'matnewey, croit que ce projet de loi peut réellement faire évoluer les choses.

Nous constatons un recul de la langue dans nos communautés. Nous assistons aussi à sa résurgence dans les communautés qui cherchent activement à restaurer leur langue et leur culture. Ce projet de loi contribuera à renforcer cette tendance , a-t-elle indiqué.

Pour Albert Marshall, de la Première Nation Eskasoni, une action gouvernementale est nécessaire pour assurer la survie de sa culture.

Sans notre langue, nous ne pouvons pas transmettre ce que nos Aînés nous enseignent , a-t-il plaidé.

Selon la tendance actuelle, les enfants de quatre ans et moins ne parleront plus le mi'kmaw d’ici 2027. Le nombre d’enfants de cette catégorie d’âge qui apprennent cette langue est passé de 44 % en 1999 à 20 % en 2013.

Le projet de loi néo-écossais pour la sauvegarde du mi'kmaw s’inscrit dans le sillage de la Commission de vérité et réconciliation, qui incite les gouvernements à redoubler d’efforts pour préserver, promouvoir, revitaliser et protéger les langues autochtones par le biais de la législation et de l'éducation.