22 nouvelles places pour Autochtones en situation d’itinérance à Montréal

Le gouvernement du Québec a annoncé en début de semaine une aide financière de 600 000 $ pour la rénovation et l’aménagement de la Maison PAQ, de l’organisme Projets autochtones du Québec (PAQ), à Montréal. Cette somme va permettre la création de 22 places d’hébergement pour des membres des Premières Nations qui vivent en situation d’itinérance dans la métropole.

La Maison PAQ va être en mesure d’accueillir des femmes, des hommes et des couples autochtones dans les 18 chambres qui seront aménagées, dont cinq seront adaptées pour les personnes à mobilité réduite. De plus, un rez-de-jardin et des aires communes seront accessibles pour les bénéficiaires de la Maison PAQ qui sont en situation de handicap.

Le bâtiment, un ancien hôtel, a été acheté en 2021 par l'entremise de l’Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral. Une enveloppe de 75 millions de dollars avait été réservée pour la Ville de Montréal, et l’achat du bâtiment a été fait avec ces fonds d’Ottawa , explique la directrice générale de PAQ, Heather Johnston.

Après l’achat, les rénovations [pour mettre le bâtiment à niveau] ont été plus importantes que prévu , confie Mme Johnston. L’aide financière du gouvernement du Québec s’avère donc essentielle.

Les fonds octroyés par le ministère des Affaires autochtones du Québec vont servir à convertir les lieux , indique de son côté le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

Les travaux qui seront effectués à la Maison PAQ comprendront notamment l’adaptation des lieux pour les personnes à mobilité réduite et pour la sécurité incendie, dont l’installation de gicleurs dans l’édifice , mentionne Mme Johnston.

La directrice générale de Projets autochtones du Québec (PAQ), Heather Johnston. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Outre l’hébergement pour les personnes autochtones en situation d’itinérance, la Maison PAQ va accueillir d’autres services offerts par PAQ, comme le Programme de gestion de la consommation d’alcool et des services spécifiques en santé mentale, précise Mme Johnston.

PAQ est un incontournable pour l’itinérance des Autochtones à Montréal , note M. Lafrenière. Mais la contribution financière du gouvernement du Québec pour le projet de maison ne sera pas récurrente, c’est un one-shot deal pour une mise à niveau des installations , rappelle le ministre.

Aide aux Autochtones vulnérables

La Maison PAQ va s’adresser aux personnes qui sont plus difficiles à loger , explique Mme Johnston. Il s’agira de membres des Premières Nations qui ont une longue expérience de l’itinérance, qui ont [une problématique de] santé mentale, des problèmes de consommation ou qui [sont en situation de] handicap , commente Mme Johnston.

La mission n’est pas d’être un refuge pour les Autochtones, mais bien de fournir un logement permanent. S’ils se sentent bien, ils pourront rester à la Maison, ajoute-t-elle. Il y aura une équipe d’intervenants qui sera sur les lieux en permanence, au moins deux intervenants , selon Mme Johnston.

La Maison PAQ servira aussi de halte-chaleur , dans la continuité des services offerts par la tente au square Cabot, ajoute M. Lafrenière. La particularité est que les bénéficiaires de la Maison PAQ pourront y avoir une consommation d’alcool supervisée . La majorité des autres refuges pour personnes en situation d’itinérance à Montréal n’admettent pas ceux qui ont consommé des boissons alcoolisées.

Outre l’appui financier de Québec et d’Ottawa pour mettre à niveau les installations à la Maison PAQ, l’organisme a aussi cherché des fonds supplémentaires , affirme Mme Johnston.

« Nous avons reçu des dons privés – des grands dons et des petits dons – pour l’exploitation de la Maison, pour les coûts associés aux opérations. » — Une citation de Heather Johnston, directrice générale de Projets autochtones du Québec

Une réalité urbaine

La contribution de Québec apparaît essentielle dans ce dossier, estime Ian Lafrenière. On cherche des solutions, [car l’itinérance des Autochtones à Montréal] est une réalité très importante.

Et les nombreux investissements de Québec pour la clientèle autochtone qui vit en situation d’itinérance à Montréal font partie de son mandat, puisque la santé en milieu urbain est une compétence du Québec , insiste M. Lafrenière. Cela fait aussi partie des recommandations de la commission Viens, et c’est mon travail , croit-il.

Le ministre québécois responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La population itinérante autochtone à Montréal est cependant difficile à chiffrer. Selon M. Lafrenière, elle comprendrait entre 600 et 800 personnes, mais il précise que ces statistiques sont peut-être erronées.

La création de la Maison PAQ permettra également d’aider une partie de la clientèle avec un programme culturellement adapté aux Autochtones , rappelle-t-il. Cette approche particulière pour les Autochtones pourra être reproduite dans d’autres projets ailleurs au Québec , affirme M. Lafrenière, qui souligne la participation du gouvernement fédéral dans d’autres initiatives, notamment Résilience – dont le projet était estimé à 3,6 millions de dollars.

L’organisme Projets autochtones du Québec a été créé en 2004. Il offre un refuge pour la nuit à 12 femmes et 36 hommes autochtones. Pour ses autres services, PAQ peut compter sur de nombreux intervenants, dont certains sont issus des Premières Nations.

Il y a du personnel autochtone à tous les niveaux, [mais] il n’y en a pas assez des Premières Nations , pense Mme Johnston, pour qui cette minorité est une priorité .