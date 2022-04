Santé Canada veut lutter contre le racisme systémique envers les Autochtones

Le gouvernement fédéral lance un appel de propositions pour lutter contre le racisme et la discrimination que vivent les Autochtones dans les systèmes de santé au pays. Géré par Santé Canada, ce nouveau programme de lutte contre le racisme accordera un financement variant de 100 000 $ à 1 million de dollars par projet, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

Santé Canada indique que la priorité sera accordée aux projets proposés par des partenaires du système de santé autochtone et surtout aux projets qui combattent le racisme et la discrimination à l’endroit des Autochtones .

Le Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada s’inscrit dans cadre du plan d'action fédéral à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), souligne le communiqué.

Bénéficiant d’une enveloppe de 13 millions de dollars, l’appel de propositions lancé mercredi favorisera les projets de formation à la sécurité et à l’humilité culturelle.

Il visera aussi à mettre en place un programme d’enseignement pour les fournisseurs de services de santé ainsi qu'à intégrer des soins respectueux des valeurs culturelles dans les établissements de soins de courte durée grâce à des approches traditionnelles de la santé.

Reconnaissance du racisme systémique

Le racisme systémique a engendré des inégalités généralisées en matière de santé entre les populations autochtones et non autochtones au Canada , déplore le ministère.

« Le gouvernement du Canada est conscient que le racisme systémique, attribuable à des pratiques oppressives et discriminatoires de longue date, est toujours présent au sein des systèmes de santé du Canada. » — Une citation de extrait du communiqué de Santé Canada

Le Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada a ainsi pour but d' appuyer les travaux qui améliorent l’équité dans l’accès des Autochtones aux services de santé. Selon Ottawa, ceux-ci devraient être sûrs, équitables, inclusifs et adaptés à la culture des Premières Nations.