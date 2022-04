Les commissaires de l’ENFFADA demandent au Sénat de porter leurs recommandations

Le Sénat doit faire rayonner les recommandations de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) en rédigeant des lois fondées sur les conclusions de cette enquête de trois ans, a déclaré lundi une commissaire de l’ENFFADA devant une commission sénatoriale.

Ces lois devraient être élaborées en collaboration avec les communautés autochtones, a déclaré Qajaq Robinson.

Quatre des commissaires ont rencontré le comité sénatorial permanent des peuples autochtones pour lui donner un aperçu de leur travail, y compris les 231 recommandations du rapport final.

Nous avons des recommandations nommées "appels à la justice" , a déclaré la commissaire Marion Buller. Le plus grand public [pour ces recommandations] serait les gouvernements... y compris les gouvernements autochtones.

Mmes Buller et Robinson ont été rejointes par les commissaires Michelle Audette et Brian Eyolfson et ont répondu aux questions des sénateurs lors d'une réunion virtuelle.

Coopération avec les communautés autochtones

L'enquête a révélé que les violations persistantes et délibérées des droits de la personne et des droits des Autochtones, et les abus qui en découlent, sont à l’origine des taux effarants de violence envers les femmes, les filles et les personnes bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, en questionnement, intersexe et asexuel 2ELGBTQQIA autochtones , indique son rapport final.

Le sénateur David Arnot a demandé aux commissaires comment le Sénat pouvait s’assurer de la mise en œuvre par le gouvernement fédéral de tribunaux des droits de la personne et d’autres instruments favorisant la responsabilisation, comme le recommande le rapport.

Mme Robinson lui a répondu qu'il sera essentiel de travailler avec les représentants autochtones lors de la mise en œuvre des recommandations.

Des représentantes des Femmes Michif Otipemisiwak/Women of the Métis Nation, du Congrès des peuples autochtones et de Pauktuutit Inuit Women of Canada ont également fait part de leurs préoccupations.

Gerri Sharpe, la présidente de Pauktuutit, a déclaré que son organisation est déçue de la lenteur des progrès réalisés depuis la publication du rapport final.

Je pense que le plus important pour eux est de réaliser qu'il existe une distinction entre les besoins des femmes inuit et ceux du reste du Canada , a déclaré Mme Sharpe.

Mme Sharpe a participé à l'enquête de l’ENFFADA en tant que membre d'une famille touchée et a déclaré que le fait de pouvoir s’adresser au comité sénatorial était source d’optimisme.

D'après un article de Lenard Monkman, de CBC Indigenous