À Montréal, une nouvelle bibliothèque sera riche en titres autochtones

La Ville de Montréal accueille dans son réseau de 45 bibliothèques de nombreux livres écrits par des auteurs autochtones. Mais la collection la plus importante va se retrouver dans le Centre Sanaaq, dont la construction devrait commencer plus tard en 2022.

Ce nouveau centre communautaire n’aura pas de vocation spécifique pour les Autochtones. Il va s’adresser à l’ensemble des citoyens de l’ouest de l’arrondissement de Ville-Marie et va comprendre des livres en français, en anglais, en farsi, en cantonnais, mais aussi en langues autochtones.

Sanaaq est un mot inuit qui fait référence au titre et à l'héroïne d'un roman écrit dans les années 1950 par l’écrivain inuk Mitiarjuk Nappaaluk.

À son ouverture, à la fin de 2023, le Centre Sanaaq va rassembler près de 84 000 documents, dont 50 400 documents physiques – puisque la direction des bibliothèques fait un virage vers le numérique. Quant à sa nouvelle collection de littérature autochtone, elle va comprendre 750 œuvres, et celles-ci seront des exemplaires uniques.

Depuis 2020, le réseau des bibliothèques de Montréal a acquis près de 900 exemplaires de livres de littérature autochtone. Pour le Centre Sanaaq, la Ville va acheter tout ce qui est disponible , indique la responsable du projet, Marie-Ève Auclair.

La Ville souhaite ainsi regrouper et mettre en valeur la collection de livres autochtones, ajoute-t-elle.

Une vue de la section famille de la future bibliothèque Sanaaq. Pour son ouverture, elle va rassembler 50 400 documents physiques, dont 750 livres écrits par les membres des Premières Nations ou à leur sujet. Photo : Gracieuseté : Architecture49 inc./Pelletier de Fontenay/Atelier Zébulon Perron/CIMA+

Pour bâtir cette nouvelle collection, la Ville a fait appel au propriétaire d’une librairie spécialisée en littérature autochtone et cofondateur des Éditions Hannenorak, Daniel Sioui.

Le mandat qui a été confié à Hannenorak a conduit à des recommandations qui ont toutes été suivies , explique la responsable.

La collection sera traitée localement [et sera] acquise après les travaux de construction du centre Sanaaq, poursuit-elle.

Daniel Sioui a mis sur pied avec la Ville un système qui permettra de signifier aux responsables quels sont les livres qui devront être achetés par la suite, sans qu'interviennent les goûts ou les intérêts personnels des bibliothécaires.

Un centre communautaire pour tous

Mme Auclair insiste sur le fait que le Centre Sanaaq sera un équipement municipal pour l’ensemble des Montréalais , et qu’il ne sera pas consacré spécifiquement aux Autochtones, malgré la proximité du square Cabot, où ils sont nombreux à se rassembler.

Mais une sensibilité particulière à ces communautés sera néanmoins apportée. Il y aura un volet pour les Premières Nations, un volet pour les Inuit et un volet dédié à l’apprentissage des langues – un volet à part , indique Mme Auclair.

Par exemple, le Centre Sanaaq abritera un laboratoire culinaire; et dans ce contexte, il y aura aussi un volet sur la cuisine autochtone, note-t-elle.

Les liens entre la communauté autochtone et la Ville de Montréal se feront à travers un partenariat avec la Ville de Val-d’Or, précise Mme Auclair, mais elle admet que ces liens se tisseront un peu plus tard .

La création d’un centre communautaire (le Centre Sanaaq) vient d’un besoin exprimé par la population du quartier Peter-McGill, un secteur qui bouge , lance Mme Auclair. La présence de la communauté autochtone qui fréquente le square Cabot a mené à des ententes avec la Ville, et des activités comme les Vendredis autochtones ont conduit l’arrondissement Ville-Marie à prendre en considération cette communauté.

En plus de la bibliothèque, le futur Centre Sanaaq va comprendre un café, une salle de spectacles, trois salles multifonctionnelles, ainsi qu'une salle d’exposition. Photo : Gracieuseté : Architecture49 inc./Pelletier de Fontenay/Atelier Zébulon Perron/CIMA+

Certains événements seront soulignés, notamment En juin : Je lis autochtone.

Le Centre Sanaaq est un projet de la Ville de Montréal qui a été amorcé en 2015. Il va comprendre une salle de spectacles, trois salles multifonctionnelles, une salle d’exposition et un café, en plus d’autres éléments comme la bibliothèque proprement dite, dans un édifice d’une superficie de 5314 mètres carrés. Cela équivaut aux deux bibliothèques et au centre communautaire déjà existants dans l’est de l’arrondissement de Ville-Marie.