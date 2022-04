La GRC du Nunavut veut un avis de recherche international contre le père Rivoire

On fait aussi de l’information en format collation.

Le père Rivoire réside actuellement à Lyon, en France.

Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) indique que Johannes Rivoire aurait commis un attentat à la pudeur contre une femme entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1979.

Un interdit de publication a été publié pour protéger l'identité de la victime.

Au cours de la rencontre privée entre la délégation inuit et le pape François lundi dernier, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Natan Obed, a demandé au souverain pontife d'intervenir personnellement dans cette affaire et de parler directement à Johannes Rivoire pour l'encourager à venir au Canada et à faire face aux accusations qui pèsent contre lui.

J'imagine qu'il s'agit d'une demande extraordinaire de la part du pape, mais c'était tout le sens de la demande , a noté M. Obed.

Le pape est quelqu'un qui a des pouvoirs extraordinaires au-dessus et au-delà des pouvoirs avec lesquels nous avons essayé de travailler au fil du temps sur cette affaire, et c'est pourquoi nous lui avons demandé directement , a dit M. Obed.

Le père Rivoire avait déjà rejeté la demande des Missionnaires oblats de Marie Immaculée de retourner au Canada pour faire face à la justice.

Natan Obed a rencontré Louis Lougen, le supérieur général de l’ordre religieux, à Rome, jeudi dernier durant une heure.

M. Lougen lui aurait indiqué qu'il avait parlé au père Rivoire pour qu’il fasse face à la justice canadienne.

Johannes Rivoire a refusé de se conformer à sa directive de retourner au Canada et de faire face aux accusations, et [M. Lougen a dit qu'il] continuerait à travailler avec toutes les autorités compétentes, les gouvernements et les organisations inuit pour obtenir justice dans cette affaire , a ajouté Natan Obed.

M. Obed croit que, s'il parle à Johannes Rivoire et que ce dernier rejette sa demande de revenir au Canada, le souverain pontife pourrait travailler avec le gouvernement français pour s'assurer qu'il sera extradé ou jugé en France.

Jusqu'à présent, de nombreux membres de l'Église étaient réticents à divulguer des détails sur l'endroit où se trouve M. Rivoire.

Avec les informations de Olivia Stefanovich