Une vieille lettre de Standing Bear sur la bataille de Little Bighorn trouvée en Ontario

Lorsque l’archiviste Samantha Thompson a lu la première ligne d'une lettre perdue depuis longtemps, elle a su que son travail d'authentification et de transcription du mystérieux lot de documents enroulés allait probablement en valoir la peine.

Je me souviens de l'endroit où j'étais assis à mon bureau et où j'ai commencé à lire , a déclaré Samantha Thompson, archiviste au Peel Art Gallery Museum and Archives de la ville de Brampton, en Ontario.

Bien qu'elle comporte des noms anglais comme Reno , Custer et Montana , cette lettre a été écrite en vieil allemand, un dialecte rare qui est tombé en désuétude pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon cœur s'est mis à battre plus vite , a confié l'archiviste en entrevue à l'émission Unreserved sur CBC Radio One.

Cette missive, qui était notamment accompagnée d'une aquarelle détaillée, faisait partie d’un lot de 60 boîtes données au musée quelques mois plus tôt.

« Nous nous sommes tout de suite demandé : pourquoi quelqu'un a-t-il écrit en vieil allemand ce qui semble être lié à un événement potentiellement important de l'histoire des États-Unis? » — Une citation de Samantha Thompson, archiviste au Peel Art Gallery Museum and Archives

Par chance, la mère d'un collègue de l'archiviste connaissait ce dialecte rare et a accepté d'aider à la traduction. Cela a pris plusieurs mois, mais quand le travail a pris fin, en janvier 2020, Mme Thompson a pu contempler le récit à la première personne d'une des batailles les plus importantes de l'histoire des États-Unis : la bataille de Little Bighorn.

Un compte rendu écrit de Standing Bear

Le récit provient du chef Ponca Standing Bear lorsque le lieutenant-colonel George A. Custer et ses troupes ont effectué un raid contre les tribus des Lakotas et des Cheyennes qui campaient le long de la rivière Little Bighorn, dans le Montana.

Cette bataille, connue chez les Lakotas sous le nom de bataille de l'Herbe grasse , est célébrée comme une victoire pour les peuples autochtones, qui ont tenu bon et ont résisté à leur réinstallation forcée dans des réserves. Son anniversaire est une fête tribale reconnue aux États-Unis avec de nombreuses cérémonies qui culminent le 25 juin.

La lettre racontant le récit de Standing Bear a été écrite plusieurs années après l'évènement. Le vieil homme raconte comment ses oncles l'ont emmené chasser quand il était enfant et comment ils traversaient souvent le fleuve Missouri à la nage.

Un jour, son oncle lui a dit qu'ils assisteraient à une danse du soleil près de la rivière Rosebud, et que le chef légendaire des Hunkpapa Lakota, Sitting Bull, avait encouragé de nombreuses personnes à y assister.

Une illustration de la bataille de Little Bighorn, qui s'est déroulée les 25 et 26 juin 1876. Photo : Getty Images / Hulton Archive

Standing Bear dit qu'il a été témoin de cette cérémonie et a inclus avec sa lettre une peinture de Sitting Bull menant la danse du soleil. La cérémonie sacrée, selon Standing Bear, a duré trois ou quatre jours. Un jour de plus passa, et c'est alors que les hommes de Custer arrivèrent.

J’ai entendu un homme crier que les soldats arrivaient. Ils avaient abattu un garçon qui allait chercher nos chevaux. Je suis revenu en courant et j'ai vu qu'un autre homme amenait nos chevaux, j'ai sauté sur un cheval, sans prendre le temps de m'habiller, je n'avais que ma chemise, mais rien aux pieds. Je me suis dirigé avec mon oncle en direction de Reno quand sur la colline nous avons vu Custer avancer. Alors que nous nous rapprochions, nous avons vu des centaines et des centaines de nos gens autour de nous. Quelques-uns avaient des fusils et la plupart avaient des arcs et des flèches. - Standing Bear, dans un extrait de la lettre

Le récit de cette bataille par Standing Bear offre le rare récit écrit d’une bataille offert d'un point de vue autochtone. En effet, la plupart de ceux qui existent ont été transmis de façon orale.

C'est l'une des raisons pour lesquelles Samantha Thompson voulait voir ces documents rapatriés à la communauté Lakota dès que possible

. C'est le choix unanime exprimé par notre équipe d'archives , a précisé Mme Thompson pour qui ces documents auraient une bien plus grande résonance dans leur communauté d’origine.

Ramener les documents à la maison

Une recherche sur Google a aiguillé Mme Thompson vers Tawa Ducheneaux, archiviste au Woksape Tipi, la bibliothèque d'archives de l'Oglala Lakota College, situé au Dakota du Sud. Samantha Thompson lui a envoyé des images numériques des lettres et de l'illustration de Sitting Bull.

Tawa Ducheneaux, archiviste au Woksape Tipi, qui dépend de l'Oglala Lakota College dans le Dakota du Sud. Photo : Kevin Eilbeck Photography

Il faudra toutefois surmonter près de deux ans de bureaucratie transfrontalière et de défis d'expédition, exacerbés par une pandémie mondiale, avant que la lettre et la peinture ne puissent être reçues. Elles ont temporairement été entreposés au Journey Museum and Learning Center de la ville Rapid City, au Dakota du Sud.

C'est là qu'Arthur Amiotte, l'arrière-petit-fils de Standing Bear, les a consultés lors d'un petit rassemblement tenu le 3 décembre dernier. À cette époque, Samantha Thompson connaissait la raison pour laquelle le récit de Standing Bear sur la bataille de Little Bighorn avait été écrit en vieil allemand. Standing Bear l'avait dicté à sa femme, Louise Standing Bear, dont la langue maternelle était l'allemand.

Les dernières lignes de la correspondance indiquent :

Honoré Monsieur, J'ai écrit ce que mon mari m'a dit et j'espère que vous trouverez quelqu'un pour le traduire. Vous remarquerez les erreurs, c’est parce que je suis ici depuis 42 ans et je n'ai personne à qui parler en allemand. Mes respects, Louise Standing Bear

Standing Bear a rencontré Louise Standing Bear à Vienne en 1890, lors de sa tournée avec les spectacles Wild West de Buffalo Bill, des productions théâtrales représentant des images romancées de l'Ouest américain.

Cette même année, sa première femme et sa petite fille ont été tuées à Wounded Knee, où près de 300 Lakota furent massacrés par des soldats de l'armée américaine.

Les deux se sont rapprochés et, en 1891, Louise Standing Bear (avec sa mère et son père) a immigré aux États-Unis pour s'installer dans la réserve de Pine Ridge. Le couple a eu un fils décédé en bas âge et trois filles, dont l'une était la grand-mère d'Arthur Amiotte.

Ils formaient une belle équipe , a raconté M. Amiotte, qui a expliqué qu'ils avaient dû faire face à beaucoup de jugement et de difficultés au cours de leur mariage.

« Même à Pine Ridge, plusieurs étaient contre ce mariage. Les prêtres de la mission Holy Rosary et les représentants du gouvernement pensaient qu'il était inconcevable qu'une femme blanche puisse épouser un Indien, » — Une citation de Arthur Amiotte, descendant de Standing Bear.

En plus, le fait qu'elle était autrichienne, allemande. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un fort sentiment anti-allemand, anti-autrichien et européen. Mais ils ont réussi à passer au-delà de ça, a-t-il ajouté.

Parcours de la lettre

Selon l’archiviste ontarienne, l'hypothèse la plus plausible quant à la façon dont la lettre s'est retrouvée à Brampton est qu'il s'agissait d'une réponse à une requête de William Perkins Bull. Ce dernier, décédé en 1948, était un historien local de Brampton, dont les travaux constituent le cœur de la collection d'histoire locale du Peel Art Gallery Museum and Archives.

Samantha Thompson dit que parce que Perkins Bull était un écrivain prolifique intéressé par les récits oraux, elle pense qu'il a écrit à quelqu'un sur la réserve de Pine Ridge pour en savoir plus sur la bataille de Little Bighorn.

Il y a encore des dissensions parmi certains historiens quant au rôle de Sitting Bull dans la bataille de Little Bighorn. C’est l'une des raisons pour lesquelles l’illustration de Standing Bear représentant Sitting Bull à la danse du soleil est particulièrement puissante, selon Tawa Ducheneaux.

On ne sait pas encore si le dessin de Standing Bear sera publié en raison de préoccupations concernant la représentation d'objets sacrés associés à la danse du soleil, mais il pourra être consulté au Woksape Tipi dans les mois à venir.

Samantha Thompson et Tawa Ducheneaux mentionnent qu'il y a d'autres voix du passé qui attendent d'être découvertes dans les archives, puisqu’une partie seulement des 60 boîtes a pu être analysée, faute de temps et de personnel suffisant.

D'après un texte de Kim Kaschor, CBC.