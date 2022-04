Des raquettes et une croix en fanon de baleine parmi les cadeaux remis au pape

Signe que le génocide culturel qu'aurait pu provoquer le programme des pensionnats a finalement échoué, les délégués de l'Assemblée des Premières Nations ont offert au pape François plusieurs cadeaux qui symbolisent leurs cultures, dont une étole en cuir blanc ornée d'une croix orange réalisée avec la technique du perlage.

La couleur orange est devenue le symbole des pensionnats pour Autochtones au Canada après que l'auteure shuswap Phyllis Webstad a raconté son premier jour de pensionnat, lorsqu'on lui a confisqué sa chemise orange.

Le Canada a forcé plus de 150 000 enfants des Premières Nations, des Inuit et des Métis à fréquenter des pensionnats entre les années 1880 et 1997, une politique que la Commission de vérité et réconciliation a qualifiée de génocide culturel . Le pape François s'est excusé vendredi pour la conduite de certains membres de l'Église catholique dans ces écoles.

L'étole, un vêtement que les prêtres portent sur les épaules, a été confectionnée par Therese Dettanikkeaze, de la Première Nation Northlands Denesuline au Manitoba, selon un document fourni aux médias par la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Les délégués des Premières Nations ont également offert au pape une paire de raquettes traditionnelles.

Adrian N. Gunner a offert des raquettes traditionnelles au pape François. Il y a 40 ans, son grand-père Billy Diamond avait lui aussi offert des raquettes au pape Jean-Paul II. Photo : Reuters / Vatican Media

Fabriquées par Sanders Weistche, un aîné de la communauté crie de Waskaganish, au Québec, elles sont composées d'un cadre en frêne noir et d'un tissage de tendons de caribou.

Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis, a remis au pape un livre-souvenir. Celui-ci présente des histoires de survivants métis des pensionnats ainsi qu'une lettre personnelle de Mme Caron.

La couverture du livre offert au pape Photo : Gracieuseté de la Conférence catholique des évêques

De son côté, la délégation inuit a remis au pape une croix rangée dans une bourse en peau de phoque. La croix a été fabriquée avec les fanons (une partie de la bouche) d'une baleine boréale. Elle a ensuite été rivée à une base en argent sterling avec des clous en or 18 carats.

La baleine boréale a un lien profond avec la culture inuit, selon un document fourni aux médias, car la récolte d'un seul animal permet de nourrir toute une communauté pendant des mois et fournit des revenus aux artistes inuit.

La croix offerte par les Inuit au pape Photo : Gracieuseté de la Conférence des évêques catholiques du Canada

La pochette est faite en peau de phoque et munie d'un bouton d'ivoire. La peau de phoque est naturellement imperméable et biodégradable. Les phoques offrent un vaste éventail de ressources aux Inuit en leur fournissant de la nourriture ainsi que des matériaux pour confectionner des vêtements chauds et des objets d'art. L'ivoire est également utilisé par ce peuple depuis des siècles, car c'est un matériau solide adapté à la fabrication d'outils et de sculptures.

Sonia Kalluk, étudiante au Collège de l'Arctique du Nunavut, a fabriqué la pochette en peau de phoque, tandis qu'un des professeurs du programme de joaillerie, Greg Moran, a sculpté et poli les fanons. L'instructrice principale de ce même programme, Beata Hejnowicz, a réalisé la partie d'orfèvrerie. Nadine Oolooyuk, également étudiante à ce collège, a de son côté composé la carte destinée au pape.

Vendredi, à la fin de leur dernière rencontre, le pape François a également offert des cadeaux aux délégués autochtones. Un membre de chaque délégation a ainsi reçu un rameau d'olivier en bronze.

Le pape François a remis un cadeau à la déléguée inuk Rosemary Lundrigan. Photo : Vatican via Reuters

Le symbole de la branche d'olivier est important pour tous les gens qui croient en la paix et l'harmonie , a déclaré l'ancien chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Phil Fontaine, après la réunion. Et nous y croyons certainement , a-t-il ajouté.

La diplomatie du porte-bébé

En plus de ces cadeaux, la délégation des Premières Nations a offert, jeudi, au pape François un porte-bébé traditionnel mohawk conçu par Ian Clute d’Akwesasne. Il est le symbole de chaque enfant autochtone étant allé au pensionnat et ayant survécu, mais surtout le symbole de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Le pape avait été invité à prendre soin de ce porte-bébé et à réfléchir aux messages délivrés par les délégués des Premières Nations avant de leur rendre l'objet le lendemain. La manière dont il aurait traité le porte-bébé serait le symbole de la façon dont il traiterait les peuples autochtones à l'avenir.

D'après un texte de CBC News