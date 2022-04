Excuses, unité et futur : une semaine riche pour les Autochtones au Vatican

Trois petits mots nécessaires qui étaient en fin de compte le grand objectif de cette visite pour la délégation. Trois mots comme des pistes fraîches d’orignal dans la neige qui indiquent qu’au bout, il y aura de la nourriture à mettre sur la table pour la famille, comme l’a imaginé le chef déné Gerald Antoine. Mais, comme à la chasse, le plus long reste à faire.

Je ne m’y attendais pas. Mais j’en ai rêvé, j’ai espéré que des excuses soient présentées à un moment donné [de ma vie]. Les recevoir le jour de mon anniversaire est certainement une bénédiction! lance Wilton Littlechild, arborant une tenue qui, il n’y a pas si longtemps, encore était interdite.

Le chef Wilton Littlechild a été membre d'une équipe d'experts juridiques et des droits de la personne qui a participé à une mission autochtone en 1977 aux Nations unies et qui a plus tard aidé à rédiger la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Tellement souvent, d’autres survivants lui ont dit : Tout ce que je veux entendre, ce sont les trois mots du pape : "je suis désolé" . Le pape a dit en italien, devant Wilton et plus de 150 Autochtones au Vatican : Je veux vous dire, de tout mon cœur, que je suis vraiment peiné .

Puis il s’est excusé.

Des excuses du fond du cœur , a ressenti l’ancien commissaire à la Commission de vérité et réconciliation du Canada, pour qui le chemin a été long jusqu’à Rome . Alors, il s'estime reconnaissant d’avoir été témoin de ce moment qualifié par presque tous d’historique.

Quand ces mots ont été prononcés, l’aînée métisse Angie Crerar a fondu en larmes. C’est un jour qu’elle n’oubliera jamais.

La Métis de Grande Prairie, Angelina Crerar, 82 ans, s'était dite pleine d’espoir et pleine d’humilité avant son voyage au Vatican. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

« Mon cœur est tellement plein que j’ai du mal à parler. C’est un rêve devenu réalité. » — Une citation de Angie Crerar, aînée métisse

Je me sens libre , réagit avec entrain Norman Yakeula. Ce Déné est dehors à discuter avec d’autres Autochtones. Les émotions sont encore à fleur de peau; il se sent vidé .

Mais, d’un regard, il exprime ce qui, au fond de lui, est en train de fleurir dans son cœur et son âme. Je peux aller de l’avant , dit le survivant de pensionnat, qui vit à Yellowknife, en faisant un signe de tête.

Cependant, avant que tous aillent vraiment de l'avant, il faut que chacun puisse entendre le pape s'excuser sur leurs terres. La prochaine étape doit donc être ces trois mots prononcés aussi au Canada, ont-ils tous insisté.

Symboles

La semaine a aussi été celle des symboles. Entre les danseurs, chanteurs et joueurs de tambour qui ont investi la place Saint-Pierre et les cérémonies spirituelles autochtones qui se sont tenues parfois en même temps qu’une messe dans la pièce à côté dans l’hôtel de la délégation, le message se voulait puissant. Il l’était.

La cérémonie du lever du soleil était l'une des choses qui nous étaient interdites. Notre spiritualité venant de notre culture a été agressée. Elle nous a été enlevée , a rappelé Wilton Littlechild.

Pendant 75 ans, les Premières Nations ont tenu des pow-wow clandestinement, car ceux-ci ont été interdits jusqu’en 1951.

Un membre de la délégation des Premières Nations, Kevin Scott danse devant le pape lors de l'audience finale à Rome le 1er avril 2022 Photo : Gracieuseté Vatican Divisione Produzione Fotografica Simone Risoluti

Alors, retourner à la pratique de nos propres cérémonies spirituelles était important, pour la force et le courage que cela nous donne pendant que nous sommes ici , explique Wilton Littlechild.

Désormais, c’est le moment de faire une pause, de réfléchir et de travailler ensemble, non seulement à la guérison, mais aussi à la réconciliation , estime-t-il.

Selon la grande cheffe de la Nation Crie du Québec, Mandy Gull-Masty, le voyage de guérison des Autochtones commence aujourd’hui .

Les Premières Nations ont chanté une chanson de leur peuple signifiant qu'elles récupèrent leur esprit sur la place Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Une image se dégage : le chant fait par un groupe venant de plusieurs nations avec des tambours devant la basilique Saint-Pierre.

Ce chant signifie que notre esprit revient avec nous. C'est vraiment symbolique , a expliqué un membre à la foule.

Un travail pour les futures générations

Alexander Kusturok montre du doigt une fenêtre sur la droite de la place Saint-Pierre. Mon fils a un mois; je suis ici pour lui. Quand il apprendra ce qu’est le Vatican, quand il verra tout ça à la télé, je pourrais lui dire : ton père était là.

Le Métis a joué du violon devant le pape, comme des Inuit ont fait résonner leur tambour, et des Premières Nations ont dansé et chanté.

Alexander Kusturok, joueur de violon de la Nation Métis, a accompagné la délégation sur la place Saint-Pierre lors de sa sortie de l'audience privée avec le pape lundi. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Et si le pape a gratifié la fin de sa prestation d’un sourire et d’un pouce en l’air en sa direction, Alexander Kusturok était surtout là pour soutenir, avec sa musique, les survivants venus raconter leur histoire. Ce qu’il a fait, le cœur rempli de gratitude .

S’il a été question du passé avec les pensionnats, du présent avec les répercussions, il a aussi été question du futur.

N’oubliez pas les enfants , a dit Angie Crerar deux fois au pape. Car la question des tombes anonymes – comme celles de Kamloops, qui ont été un éveil collectif – est cruciale pour elle. Et il m’a répondu : "Nous n’oublierons pas" , répond la dame arborant sa ceinture fléchée.

La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, sur la place Saint-Pierre, lors de la visite d'une délégation autochtone au Vatican en 2022 Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

« Nous pouvons créer un monde meilleur pour nos générations futures et nous avons fait des pas en avant incroyables dans ce sens cette semaine. » — Une citation de Cassidy Caron, présidente du ralliement national des Métis

Mais attention, rappelle-t-elle d’un même souffle : L’action est plus éloquente que les mots. Et je pense que dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, les excuses ne seront que plus fortes quand nous verrons ces actions se produire.

Le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations dans les Territoires du Nord-Ouest, Gerald Antoine, qui dirige la délégation des Premières Nations, et la cheffe de la Nation Tk'emlups te Secwépemc, Rosanne Casimir, ont rencontré le pape François. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Même son de cloche de la part du chef à la tête de la délégation des Premières Nations, Gerald Antoine : Nous allons commencer à tourner la page . Cependant, beaucoup de travail reste à faire.

En ce sens, l’Église n’a cessé de se faire rassurante, à l’instar du président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), Monseigneur Mgr Raymond Poisson : C'est une étape importante, une rencontre historique, et elle ne se termine pas cette semaine .

Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr Raymond Poisson, lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre entre les Premières Nations et le pape. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Il a notamment évoqué la venue du pape au Canada, probablement à l'été; un voyage qui se fera en consultant les Autochtones, assure Monseigneur Mgr Poisson. Autre exemple, selon lui : le fonds de 30 millions de dollars que la Conférence des évêques catholiques du Canada CECC s'est engagée à verser pour favoriser le processus de guérison et de réconciliation.

« Cette semaine, on a tourné le coin; on est en train de décider de travailler ensemble. » — Une citation de Monseigneur Mgr Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada

Un travail loin d’être fini

Le regard déterminé, le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, acquiesce, mais il semble tout de même sur ses gardes. Comme les autres, il veut des actions concrètes, des mesures pour que la vérité et la justice soient faites pour ceux qui en ont encore désespérément besoin .

Selon lui, les excuses ne sont qu’un élément d’un tableau plus vaste . Un morceau du grand casse-tête de la réconciliation.

En venant ici, Natan Obed souhaitait d’ailleurs faire progresser le dossier de Johannes Rivoire, ce prêtre oblat accusé formellement en 1998 d’avoir agressé sexuellement des enfants au Nunavut. L'objectif : que l’Église fasse pression pour son extradition vers le Canada afin de répondre aux accusations.

Le chef inuk dit avoir rencontré pendant la semaine les cardinaux secrétaires d’État du Vatican à ce sujet, mais aussi le chef des Oblats.

Nous avons travaillé avec l'Église catholique et elle a exprimé sa volonté de collaborer avec nous pour faire en sorte que justice soit rendue dans ce cas particulier , déclare Natan Obed.

Toutefois, ce cas n’est pas isolé, et d’autres victimes ont aussi besoin de justice, a-t-il rappelé.

« Si nous voulons montrer que cette semaine est un vrai tournant dans la relation entre nous et l’Église catholique, les tribunaux doivent entendre ces questions. » — Une citation de Natan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami

Autre sujet litigieux : la question des archives. Les Autochtones réclament une ouverture complète de l’Église afin de pouvoir retracer ce qui s’est passé dans les pensionnats et découvrir qui sont les enfants disparus.

Natan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, qui représente environ 65 000 Inuit Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Ce mois-ci – et pour la première fois –, les archives des Oblats à Rome seront ouvertes à un chercheur canadien. Le pape François a même encouragé les évêques à prendre des mesures pour la recherche transparente de la vérité .

L’évêque de Calgary Monseigneur Mgr William McGrattan affirme qu’ils se sont engagés à aider à la publication des dossiers.

Il espère que les réunions de cette semaine ont donné la confiance que l’Église continue à vouloir démontrer de manière concrète que nous sommes engagés sur ce chemin de guérison, de vérité, de justice et de réconciliation .

Près de 200 personnes ont rencontré le pape lors de l'audience finale, majoritairement des Inuit, Métis et membres des Premières Nations. Photo : Gracieuseté Vatican : Divisione Produzione Fotografica Simone Risoluti

La restitution d’objets – dont la vue de certains lors d’une visite au musée du Vatican a provoqué un malaise – fait aussi partie des dossiers épineux qui n’ont pas encore eu de réponses, mais le sujet est sur la table, tout comme celui de la doctrine de la découverte.

Kiyokêwin

En allant voir le pape, plusieurs portaient accroché, comme une broche, du foin d’odeur tressé. Incassable, dit Wilton Littlechild. À ses côtés, le conseiller spirituel Fred Kelly tire de toutes ses forces dessus pour en faire la démonstration.

Des membres de l'Assemblée des Premières Nations chantent une chanson traditionnelle à l'extérieur de la place Saint-Pierre alors que leur délégation rencontre le pape François au Vatican. Photo : AP / Andrew Medichini

Force et unité. Car à voir ces Autochtones venant des quatre coins du Canada discuter ensemble, se raconter leurs histoires, se comprendre et avancer ensemble, c’est ce qui dégage aussi de cette semaine.

Pour la Métisse Cassidy Caron, cela se résumerait en un mot : kiyokêwin, qui veut dire « visite » en cri-mitchif.

Mais bien plus que des visites , précise-t-elle. C’est le résultat de ce qui se passe lorsque vous rassemblez des gens et que vous bâtissez des relations; ça relie les uns aux autres. Et c’est exactement ce qui s’est passé ici.

« Un de mes aînés dit que les relations se construisent sur 100 tasses de thé. Nous avons bu beaucoup de thé cette semaine et nous avons construit des relations solides. » — Une citation de Cassidy Caron, présidente du ralliement national des Métis

Gerald Antoine esquisse un sourire. Avec mon frère et ma sœur , lance-t-il en regardant Natan Obed et Cassidy Caron, nous avons travaillé ensemble et regardé comment nous pourrions continuer à le faire. [...] Nous devons le faire, parce que nous sommes une famille!

Les trois leaders autochtones à la sortie du Vatican après les excuses du pape le 1er avril 2022 : Gerald Antoine (Premières Nations), Nathan Obed (Inuit) et Cassidy Caron (Métis) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

La Métisse Cassidy Caron assure qu'elle a hâte de rentrer et de continuer justement à faire ce travail. Même si nous avons besoin de solutions basées sur nos distinctions, nous pouvons faire le travail de plaidoyer pour un changement ensemble, parce qu’ensemble, nous sommes plus forts.

Elle sent aussi que sa nation et son peuple en sortent également plus fort, eux qui ont tant lutté pour être reconnus et qui se retrouvent aujourd’hui entendus et écoutés au niveau international .

En une phrase, elle résume ainsi : Cette semaine a été vraiment incroyable.