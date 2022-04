« Le Principe de Joyce doit être considéré dans la Loi sur la santé »

C’est comme si on mettait encore les Autochtones de côté , se désole Sipi Flamand. Le vice-chef du Conseil des Atikamekw de Manawan raconte le choc de sa communauté en découvrant dans les colonnes du quotidien Le Devoir le revirement du ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

Pourquoi le gouvernement du Québec veut-il faire une réforme sur la santé sans prendre en considération nos réalités autochtones? demande M. Flamand, abasourdi.

Sur un ton plus désabusé, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, a choisi Twitter pour exprimer sa lassitude. Est-ce que la nouvelle surprend? Absolument pas… , écrit-il.

Il y a un an, le ministre Lafrenière avait promis d’intégrer très bientôt la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Théorisée dans le Principe de Joyce, cette notion définit les lignes directrices qui garantiront aux Autochtones le respect de leurs droits en matière de santé et de services sociaux.

Il s'agissait aussi de l'une des recommandations du rapport Viens, remis au terme de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP) en 2019.

Appel à l'action no74, extrait du rapport Viens