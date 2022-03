Justin Trudeau visitera le site d’un ancien pensionnat

On fait aussi de l’information en format collation.

Le premier ministre Justin Trudeau doit visiter la Première Nation de Williams Lake en Colombie-Britannique cette semaine, après que le groupe a déclaré avoir trouvé des preuves que les restes de 93 enfants pourraient être enterrés dans un ancien pensionnat.

Le chef Willie Sellars a indiqué dans un communiqué de presse que la Première Nation a beaucoup à discuter avec M. Trudeau au sujet de ce qui a été découvert sur le site de l'ancienne école.

La Première Nation souhaite également discuter du rôle du gouvernement fédéral dans les enquêtes sur les pensionnats et de l'engagement du Canada envers les objectifs de réconciliation.

En janvier, la Première Nation a déclaré qu'une enquête géophysique avait trouvé 93 tombes non marquées sur le site de l'ancien pensionnat St. Joseph's Mission, moins d'un an après la découverte de ce que l'on pense être les restes de plus de 200 enfants à l'ancien pensionnat de Kamloops.

La déclaration du chef Sellars a également souligné que la Première Nation est honorée d'accueillir le premier ministre sur son territoire et attend avec impatience une conversation productive.