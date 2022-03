C'est vraiment agréable de voir un groupe d'Autochtones jouer au hockey , a indiqué le jeune homme de 13 ans.

Easton Ward-Levi est originaire de la Première Nation Elsipogtog, située à environ 370 kilomètres à l'ouest de la Première Nation Membertou en Nouvelle-Écosse, qui est l’hôte du tournoi Wallace Bernard. M. Ward-Levi dit aimer passer du temps avec sa famille, et ce tournoi lui permet de jouer au hockey avec plusieurs de ses amis.

Je joue avec tous mes amis et beaucoup de membres des Premières Nations , a ajouté Easton Ward-Levi.

Allister Matthews, mieux connu sous le nom de Buster , est conseiller dans la Première Nation de Membertou, et il agit comme bénévole au tournoi depuis 1994. Selon lui, le tournoi est un moyen pour les différentes communautés de se réunir et de se connecter. Comme il l'explique, pendant que les enfants courent et jouent, les aînés sont assis là et les regardent avec enthousiasme. Et il est heureux que ce tournoi soit de retour.

Allister Matthews a participé à la première édition du tournoi Wallys en 1974. Depuis 1994, il y travaille en tant que bénévole. Photo : courtoisie / Allister Matthews

C'est une bénédiction, et c'est bon de voir les gens revenir et les enfants jouer à nouveau au hockey , a noté M. Matthews.

Un tournoi annuel qui a lieu depuis 1974

En 1974, M. Matthews a pris part au premier Wallys , qui est le nom commun du tournoi. Selon lui, il s'agissait au départ d'un moyen de donner aux joueurs de hockey mi’kmaq une chance de jouer. À l'époque, de nombreux jeunes autochtones étaient confrontés au racisme en dehors de leur communauté, et le tournoi a été créé pour donner à ces athlètes du temps de glace et une pause dans ce racisme.

« C'était vraiment amusant pour moi parce que je n'avais jamais eu la chance de jouer sur une patinoire auparavant, et des gens d'autres [communautés] venaient, et nous devenions des amis pour la vie. » — Une citation de Allister Matthews, bénévole au tournoi de hockey Wallys

Cette année, plus de 80 parties étaient prévues dans huit catégories d'âge et trois catégories adultes. Pour M. Matthews, l'objectif principal du tournoi Wallys est de permettre aux enfants de s'amuser. Et c'est exactement ce que Molly Francis a l'intention de faire.

Je vais m'amuser sur la glace , a insisté Molly Francis, âgée de 14 ans.

Molly Francis espère s'amuser sur la glace, et que son équipe remporte l'or. Photo : courtoisie / Holly Augustine

Elle joue au hockey depuis l'âge de cinq ans, et elle a voyagé depuis la Première Nation Elsipogtog pour assister au tournoi. Molly Francis espérait que son équipe remporte l'or.

Jordin Tootoo, un ancien joueur Inuit de la Ligue nationale de hockey LNH , devait assister à la cérémonie de remise des prix dimanche.

Quant à Easton Ward-Levi, il a souhaité bonne chance à tout le monde.

J'espère que tout le monde aura un bon match et bonne chance à tous , a-t-il déclaré.

D'après un texte de Oscar Baker III de CBC Indigenous