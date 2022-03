1 - Les Autochtones ont-ils un droit de veto sur leurs territoires ancestraux?

Dans une longue et première période historique, les droits des Autochtones en foresterie se caractérisaient par une exclusion , relate Sara Teitelbaum, professeure en sociologie de l’environnement à l’Université de Montréal.

Depuis, plusieurs mécanismes politiques visant à valoriser l’engagement des Autochtones dans la gestion de la forêt ont été mis en place.

Par exemple, avant de procéder aux coupes, les bénéficiaires d’un contrat public ont maintenant le devoir de consulter les communautés autochtones touchées. Ce sont ces consultations qui mènent aux ententes d'harmonisation; or, elles n'ont aucune valeur prescriptive.

Quand les communautés vont à la table pour négocier des mesures d’harmonisation, le gouvernement a tout simplement le droit de dire non à leur demande. Selon des représentants autochtones avec qui j’ai discuté, c'est souvent des impératifs économiques qui sont invoqués , rapporte la professeure.

« Le devoir de consulter est bien établi dans la loi. Mais le degré de changement ou d'accommodement qui est nécessaire est laissé un peu aux acteurs. » — Une citation de Sara Teitelbaum, professeure en sociologie de l’environnement à l’Université de Montréal

En raison de leur pouvoir de négociation limité, les communautés se retrouvent alors avec des ententes qui ne répondent ni à leurs aspirations ni à leurs besoins, explique-t-elle.

Le président d’Action Boréale, Henri Jacob, qui a déjà fait partie des discussions avec le ministère au sujet des ententes d’harmonisation, dresse le même constat.

En négociation, normalement, tu devrais avoir le droit de dire non. Mais là, ils [les Autochtones] n’ont pas le droit de dire non, c’est toujours : "Quelles concessions peux-tu faire?" C’est comme si on te disait qu’il faut que tu vendes ta maison et tu n’as pas le choix, il faut que tu la vendes. Et les acheteurs ne te donnent pas le bon prix, mais tu n’as pas le choix, tu n’as pas le droit de dire non , insiste-t-il.

2 - Les forestières contreviennent-elles sciemment aux ententes?

Un contrat type entre une entreprise forestière et le ministère des Forêts précise l’année de récolte, la durée du contrat, les volumes de bois vendus, le territoire d’application et l’essence ou le groupe d’essences , indique le gouvernement. Le contrat énumère également les obligations et responsabilités du titulaire.

Ainsi, les seuls éléments réellement négociables touchent aux modalités du travail sur le terrain et non pas à la quantité d’arbres coupés. Il peut par exemple s’agir de déplacer un chemin forestier de quelques mètres, de contourner un ruisseau ou d’éviter un secteur de chasse.

Mais, même si les responsabilités et obligations des entreprises sont bien inscrites dans l'entente, les activités sur le terrain peuvent varier.

Les compagnies qui vont signer une entente vont par exemple dire : "On ne touchera pas à tel ruisseau, tel boisé." Mais l’opérateur qui arrive sur le terrain est souvent, lui, un contracteur, et non un gars de la compagnie. Et il n’a pas toujours les détails de ces ententes-là , indique Henri Jacob.

Je pense qu’il y a sûrement des exemples de non-respect [des ententes]. Mais je pense que le problème, plus souvent, c’est que les attentes sont différentes, l’interprétation de la mise en œuvre est différente, et finalement il reste une insatisfaction des parties , dit pour sa part Sara Teitelbaum.

À titre d’exemple, le terme forestier coupes avec protection de la régénération et des sols désigne en réalité un type de coupes à blanc, illustre M. Jacob. Naturellement, pour certains Autochtones, les termes "protection" et "régénération", ça a une signification différente , souligne-t-il.

« Je ne pense pas que les ententes d’harmonisation satisfassent les communautés autochtones. Parce que, moi, ce que j’ai vu dans mes discussions, ce n’est même pas dans un langage ou une vision qui rejoint les aspirations de la communauté. » — Une citation de Sara Teitelbaum, professeure à l’Université de Montréal

3 - Coupe-t-on trop d’arbres au Québec?

De l’avis du président d’Action Boréale, c’est un véritable drame forestier qui se déploie sous les yeux des communautés autochtones, mais aussi de tous les Québécois.

On m’appelle sans arrêt, et pas juste des Autochtones [pour dénoncer des coupes forestières]. C’est beaucoup, beaucoup de gens qui sont désespérés , rapporte-t-il. Mais ce drame ressort peut-être encore plus chez les communautés autochtones, parce qu’elles sont plus près encore que nous de la nature.

Il croit d’ailleurs que la surexploitation forestière qu’autorise Québec constitue le nœud des conflits successifs entre les communautés autochtones et les entreprises.

« Aujourd’hui, on regarde d’abord le côté économique : les jobs, les jobs. Mais si on détruit la forêt, les jobs vont disparaître aussi. Et ce ne sera pas la faute des aires protégées, ce ne sera pas la faute des caribous et ce ne sera pas la faute des communautés autochtones. Ça va être la faute du fait qu’on coupe trop vite. » — Une citation de Henri Jacob, président d’Action Boréale

Pour la période en vigueur, ce sont 34 millions de mètres cubes de territoire forestier appartenant à l’État qui peuvent être coupés chaque année. Ce niveau maximal de récolte, appelé possibilité forestière , est fixé tous les cinq ans par le forestier en chef. Selon le ministère des Forêts, les volumes de bois attribués aux entreprises, c'est-à-dire la superficie réelle de coupes, sont d’environ 25,8 millions de mètres cubes nets par an .

C’est le principe de base qui est mal fait. Le forestier en chef répond aux commandes du ministère des Forêts. Sa commande, c’est de fournir la matière ligneuse pour contenter la demande des industriels au lieu d’avoir comme rôle de couper selon la capacité de la nature à se régénérer , soutient le militant écologiste Henri Jacob.

Notre gouvernement, naturellement, devrait être là pour protéger la population, incluant les populations autochtones. Mais on le voit, il fait toutes sortes d’ententes avec les compagnies forestières pour les satisfaire, parce que si ça crée des jobs, ce sont des votes. Ils ne sont plus là pour défendre notre bien commun , ajoute-t-il en référence à des ententes de coupes secrètes révélées par Enquête.

Le forestier en chef actuel, Louis Pelletier, se défend toutefois d’être à la solde de l’industrie, soutenant que sa mission centrale est d’assurer la pérennité de la forêt .

Contrairement à ce qui est parfois véhiculé, le mandat du forestier en chef n’est pas d’attribuer les bois aux entreprises. C’est celui de déterminer, de manière indépendante et sur la base d’informations scientifiques, ce que la forêt a la capacité de nous donner en termes de récolte de bois, tout en tenant compte des autres usages de la forêt , affirme-t-il.

À l’approche des élections provinciales cet automne, le groupe écologiste Action Boréale réclame une commission d’enquête publique sur l’exploitation forestière dans la province.

On veut une commission qui va analyser l’exploitation forestière en tenant compte des aspects fauniques, autochtones […] et permettre aux scientifiques de tous les secteurs de mettre leurs connaissances sur la table pour créer une gestion qui, réellement, soit adaptée à la réalité , lance Henri Jacob.

Avec la collaboration de Marie-Laure Josselin