Niap rend hommage au travail des femmes inuit au Musée McCord

On fait aussi de l’information en format collation.

Piqutiapiit signifie en inuktitut chose précieuse , en référence à la finesse, le raffinement et la féminitude des objets traditionnels qu’elle a choisis pour accompagner son œuvre, peut-on lire dans un communiqué du musée.

Ces objets incluent notamment des couteaux, des grattoirs, des aiguilles et des dés à coudre.

Mais c’est le manteau qui m’a inspiré le plus , a-t-elle confié lors d’une visite de presse, soulignant tout le travail qu’une telle pièce représente. Travail auquel elle a goûté avec son œuvre de couture et de perlage installée juste en face, des techniques qu’elle avait peu travaillées auparavant.

Ce manteau inuit traditionnel a particulèrement inspiré Niap, et se trouve en dialogue avec son oeuvre dans l'exposition. Photo : Roger Aziz, Musée McCord

J’avais mal aux mains, j’avais mal aux muscles des mains, j’avais mal à la peau, j’étais coupée partout , s’est-elle remémoré. Après six mois de dur labeur sur l'œuvre la plus exigeante de sa carrière, elle était satisfaite du résultat : une pièce imposante et délicate aux couleurs vives, qui rappelle l’amauti, un manteau traditionnel des femmes inuit.

Le support en bois est également inspiré du manche du ulu, ce couteau traditionnel polyvalent.

Niap, née Nancy Saunders, s’est dite impressionnée par le rendu esthétique de ces objets du quotidien, que les femmes inuit se donnaient la peine de décorer minutieusement dans des conditions difficiles. C’est à elles, et à sa grand-mère en particulier, qu’elle rend hommage par cette exposition.

Des couteaux traditionnels de type ulu. Photo : Marilyn Aitken, Musée McCord

La féminité inuit pour moi c’est ce que ma grand-mère était : elle était stricte, mais avec une douceur tellement enveloppante et capable de faire énormément de choses , a-t-elle déclaré. C’était une femme extraordinaire.

L’exposition Piqutiapiit sera présentée jusqu’au 21 août 2022 au Musée McCord. Des discussions, une conférence, et des ateliers de perlage sont prévus ce printemps en marge de l'exposition.

D’autres œuvres de Niap, incluant des dessins et une sculpture, ont été acquises par le Musée des beaux-arts de Montréal. Elle a également peint une dizaine de murales à Kuujjuaq, et une autre au Musée canadien de la Nature, à Ottawa.