Un Inuk apprend les techniques de pêche blanche des Mi’kmaq, au N.-B.

M. Takkriuq est un Inuk de Gjoa Haven, au Nunavut, et pêche sur la glace dans sa communauté depuis l'âge de sept ans. Aujourd’hui âgé de 20 ans, il était ravi d'apprendre un autre style de pêche blanche.

Je suis très surpris que vous puissiez sentir les poissons mordre à cause de leur petite taille par rapport à chez nous. Parce que chez nous, ils essaieront de vous entraîner avec eux , a-t-il illustré en faisant référence à la différence entre l'éperlan arc-en-ciel et l'omble chevalier.

Couramment capturé au Nouveau-Brunswick, l'éperlan mesure en moyenne environ 20 centimètres et pèse entre une et six onces. L'omble chevalier pèse en moyenne entre 7 et 11 livres et mesure environ 40 centimètres de long.

Différents lieux, différentes méthodes

Dimanche dernier, M. Takkriuq et ses amis ont visité la Première Nation Elsipogtog, à environ 91 km au nord de Moncton, pour un échange culturel. Irving Peterpaul, 44 ans, membre de la communauté d'Elsipogtog, leur a enseigné les techniques Mi'kmaq.

M. Peterpaul pêche sur la glace depuis l'âge de quatre ans. Il était tout aussi excité d'entendre les histoires de M. Takkriuq et de ses amis.

C'est incroyable d'entendre les histoires d'où ils viennent , a-t-il déclaré. C'est assez étonnant.

La tente de pêche blanche d'Irving Peterpaul sur la rivière Richbuctou, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Oscar Baker III

Les pêcheurs Mi'kmaq utilisaient traditionnellement des branches comme perches. Mais M. Takkriuq a expliqué qu'en raison de l'emplacement de sa communauté, au-dessus du cercle polaire, les arbres sont rares. Ainsi, au lieu de branches, ils utilisent des os de caribou comme canne à pêche.

Ils doivent également forer à travers dix pieds de glace et chaque pêcheur a son propre trou. Mais quand ils ont pêché avec M. Peterpaul, tous les six n’ont partagé qu’un trou, foré à travers seulement deux pieds de glace, en utilisant de la viande d’orignal comme appât.

Respecter les prises

Gjoa Haven se trouve à 2995 km de la Première Nation d'Elsipogtog, mais M. Takkriuq a constaté que les deux cultures partagent le même respect pour tout ce qu'elles attrapent.

« Nous utilisons chaque partie de l'animal dans n'importe quel animal que nous chassons. C'est vraiment agréable de voir cette similitude. » — Une citation de Jordan Takkriuq

À Gjoa Haven, il n’y a qu'une expédition annuelle par barge de denrées non périssables pour approvisionner les épiceries. Afin de lutter contre les pénuries alimentaires, la chasse et la pêche sont une nécessité, selon M. Takkriuq.

M. Peterpaul a quant a lui indiqué qu'une grande partie de ses prises va aux aînés de la communauté ou aux personnes dans le besoin. Ça me fait du bien de donner aux autres , a-t-il déclaré.

Avec les informations d’Oscar Baker III, CBC