La COVID a permis de souligner l’approche des Premières Nations en matière de santé

Des médecins et des agences de santé ont souligné l'importance des valeurs culturelles et des services communautaires dans la lutte contre la pandémie chez les peuples autochtones.

Des experts disent que les Autochtones se méfient généralement des services de santé, notamment à cause des expériences négatives du passé comme les pensionnats ou les expériences médicales. Les mauvais traitements subis dans des hôpitaux ont également contribué à cet état d'esprit.

La Dre Marcia Anderson, qui dirige l'équipe responsable de la lutte contre la COVID-19 chez les Premières Nations du Manitoba, constate que le taux de vaccination des Autochtones est plus élevé dans les réserves. Elle se demande si c'est en raison du rôle plus direct que jouent les Autochtones dans les territoires qu'ils dirigent.

C'est plus difficile de venir à bout de cette méfiance lorsque le leadership autochtone ou les services autochtones n'existent pas , convient-elle.

Par exemple, le centre Ma Mawi Wi Chi Itata de Winnipeg a dû fermer ses portes quand le Manitoba a rapporté son premier cas de COVID-19, le 12 mars 2020. Il a dû se renouveler pour continuer à aider la communauté. Le centre a notamment mis en place une clinique de dépistage tout en s'occupant d'un des deux lieux urbains de vaccination pour les Autochtones.

La clinique a permis d'établir un lien entre les communautés qu'elle sert et le réseau de la santé.

La responsable des communications du centre, Rosalyn Boucher, dit que les Autochtones se méfient beaucoup du système de santé.

« C'est un obstacle difficile à abattre. Cette méfiance est née d'un réel traumatisme, lance-t-elle. On croit vraiment que les gens qui viennent ici se faire dépister ou vacciner n'auraient pas été ailleurs. Nous avons réussi à abattre les obstacles. » — Une citation de Rosalyn Boucher

La clinique offre un endroit culturellement sûr à ses usagers en répondant à leurs questions, en leur procurant des traitements traditionnels ou en leur fournissant un repas.

Le Dr Tom Wong, médecin en chef de la santé publique à Services aux Autochtones Canada (SAC), rappelle que le ministère se fie sur les dirigeants autochtones pour l'aider à soutenir les communautés.

Il n'y a aucun doute que les efforts des chefs, des conseils, des anciens et de tous les travailleurs de première ligne dans les communautés ont permis de sauver de nombreuses vies , affirme-t-il.

Le Dr Tom Wong, médecin en chef de la santé publique de Services aux Autochtones Canada (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Il souhaite que plus de personnes demeurant dans les territoires autochtones soient formées pour devenir des travailleurs de la santé de première ligne.

« Parachuter des professionnels de la santé, c'est un bouche-trou. Ce n'est pas une solution à long terme. La clé consiste à aider les communautés à avoir leur propre personnel. » — Une citation de Le Dr Tom Wong, médecin en chef de la santé publique de SAC

En Colombie-Britannique, les responsables de la santé publique chez les Premières Nations ont donné de la formation en sécurité culturelle. Ils défendent un accès équitable à des soins sûrs aux peuples autochtones.

Selon la Dre Shannon McDonald, la médecin-chef par intérim de la First Nations Health Authority, la réussite du partenariat a été l'aspect le plus frappant de son travail au cours de la pandémie.

« On a dû écouter les préoccupations des gens concernés avec bonté et compréhension. On m'a souvent dit que le système de santé n'était pas encore digne de la confiance des individus. » — Une citation de La Dre Shannon McDonald, médecin-chef par intérim de la First Nations Health Authority

Au Manitoba, l'équipe de la Dre Anderson a collaboré avec le gouvernement, le Secrétariat à la santé et aux services sociaux des Premières Nations et les communautés pour offrir des services et fournir des renseignements. La médecin dit que toute la planification a été fondée sur les données. Cela a permis de modifier la campagne de vaccination et les critères d'admissibilité.

Malgré tous ces efforts, les Premières Nations ont été frappées de façon disproportionnées par la pandémie. Le taux d'infection a été plus élevé dans les territoires autochtones.

La situation ne s'améliorera pas, à moins qu'on résolve les problèmes systémiques comme les conditions de logement ou l'accès à l'eau potable, croit la Dre Anderson.