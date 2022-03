Le pavillon des Indiens, pilier oublié d’Expo 67

En 1967, pour la première fois dans l’histoire des expositions universelles, les Premières Nations avaient droit à leur propre pavillon pour raconter eux-mêmes leur histoire… et leurs doléances. Colonisation, traités bafoués, éducation, clergé : on y abordait ouvertement les enjeux chers aux peuples autochtones, ce qui ne manquait pas de soulever les passions des nombreux visiteurs, voire de les écorcher.

On expliquait aux visiteurs qu’on nous regardait de haut, qu’on ne nous voyait pas comme des citoyens, qu’on était des citoyens de seconde classe […] qu’on était un problème pour le Canada , se remémore Diane Tarbell, l’une des 12 hôtesses autochtones qui travaillaient au pavillon.

Diane Tarbell garde un bon souvenir de son passage comme hôtesse au pavillon des Indiens. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

Ayant passé la majeure partie de sa jeunesse entre Brooklyn et Kahnawake, c’est un peu par hasard qu’elle décroche le poste à Expo 67, événement dont elle avait peu entendu parler auparavant, même s’il s’agissait du point culminant des festivités du centenaire de la Confédération.

Au début, ça me semblait être le travail idéal : porter un bel uniforme, me balader en parlant aux gens, sans stress, pour leur expliquer ce que signifiait l’art sur les murs , raconte-t-elle en parcourant un album aux pages jaunies remplies de photos d’elle à l’époque. Mais ça s’est avéré être une expérience très révélatrice pour moi.

Une douzaine d'hôtesses représentant chaque province et territoire ont été sélectionnées pour travailler au pavillon. Photo : Avec la gracieuseté de Diane Tarbell

Perspectives autochtones

Le pavillon des Indiens avait, contrairement à la majorité des autres installations de l’Expo, une approche beaucoup plus revendicatrice des grandes idées de modernité, d’innovation et de solidarité qui sous-tendaient l’événement.

Son thème : La lutte des Indiens face à l’acceptation d’une société technologique moderne avec sa culture de masse tout en préservant son identité, son intégrité personnelle, ainsi que les valeurs morales et spirituelles de ses ancêtres.

Le pavillon des Indiens choquait beaucoup de visiteurs blancs. Photo : Wikimedia Commons / Laurent Bélanger

Les visiteurs avaient droit non pas à un éventail d’artéfacts comme dans un musée, mais à un décor sobre, une ambiance paisible et des messages décrivant la réalité des Autochtones cantonnés dans les réserves, une perspective nouvelle pour bien des visiteurs de même que pour Mme Tarbell.

Quand je grandissais, je ne manquais de rien. C’est seulement plus tard que l’on comprend ce genre de choses , reconnaît-elle.

« Ça m’a ouvert les yeux sur le fait que les Autochtones affrontent ce genre de difficultés tous les jours. » — Une citation de Diane Tarbell, ancienne hôtesse au pavillon des Indiens

Les responsables du pavillon ne se sont pas gênés pour toucher aux torts historiques de la colonisation, notamment les guerres, les traités et l’effacement de la culture à cause de l’éducation, l’influence de la religion et les pensionnats, éléments incontournables pour aborder les réalités autochtones contemporaines.

Extraits de panneaux d’interprétation du pavillon des Indiens Mais la réserve est notre dernière parcelle de territoire. Et nombreux sont nos frères qui craignent que si jamais elle devait disparaître, l’Indien disparaisse avec elle. La guerre et les traités nous ont privés de nos territoires […] Nous fûmes entraînés dans les guerres de l’Homme blanc. Les guerres se terminèrent par des traités et nos territoires devinrent la propriété de l’Homme blanc. Bon nombre d’entre nous estiment que ce fut alors un marché dupe. Les premiers missionnaires nous considéraient comme des païens. Ils nous ont inculqué leur propre conception de Dieu, du ciel, du péché et du salut éternel.

Le ton dénonciateur du pavillon ne se voulait toutefois pas un affrontement ouvert avec les visiteurs. À la sortie du bâtiment se trouvait d’ailleurs une vaste salle circulaire avec une représentation d’un feu, une invitation au dialogue et à la réflexion.

C’était notre regard sur la vie autochtone et on partage avec vous ce que l’on vit, ce que l’on sent , résume Diane Tarbell.

À la sortie du pavillon se trouvait une réplique d'un feu de camp, une invitation au dialogue. Photo : Roger La Roche

Des visiteurs piqués au vif

Le message du pavillon – qui ne manque pas de faire écho à des discussions qui sont toujours d’actualité – a fait bien des remous auprès des quelque trois millions de personnes qui l’ont visité tout au long de l’exposition universelle.

On rencontrait beaucoup de personnes sympathiques, mais aussi beaucoup de personnes plus grossières , se souvient Diane Tarbell. Devoir composer avec ces visiteurs profondément outrés par les contenus du pavillon constituait le plus grand défi des hôtesses.

Nous avions une photo montrant des Autochtones dans leur maison un peu délabrée. Et un homme en colère nous a dit : "C’est quoi le problème? Pourquoi ne prennent-ils pas un marteau pour réparer la maison?" note Mme Tarbell.

Qui plus est, les fêtes célébrant les 100 ans de la Confédération n’ont fait qu’amplifier les réactions négatives aux messages du pavillon, selon Jane Griffith, professeure adjointe à l’École des communications professionnelles de l’ancienne Université Ryerson.

L'Expo 67 était le point culminant des festivités du centenaire de la Confédération. Photo : Wikimedia Commons / Laurent Bélanger

En dehors de l’exposition se déroulaient toutes ces activités qui célébraient l’héritage colonial, et ça mettait les gens dans un état d’esprit complètement à l’opposé de ce que voulait leur enseigner le pavillon. C’est donc logique que les visiteurs descendant des colonisateurs aient été autant dans le déni , explique-t-elle.

Et aux visiteurs mécontents s’ajoutaient ceux qui se moquaient du pavillon à grands coups de stéréotypes et d’idées reçues.

« Je me souviens de la visite du prince Philippe. Il s’amusait à imiter quelqu’un qui tirait à l’arc. Je ne l’ai pas trouvé drôle. Ce n’était tout simplement pas approprié. » — Une citation de Diane Tarbell, ancienne hôtesse au pavillon des Indiens

Mais parce que nous étions ensemble, nous, les hôtesses autochtones, nous pouvions y faire face et nous entraider , note Diane Tarbell.

Ça a bouleversé bien des visiteurs, parce que ce qu’on voulait voir à l’intérieur, c’était des plumes, des sculptures d’ours et d’aigles. Ce n’était pas là , se rappelle quant à lui Roger La Roche. Aujourd’hui historien, il a travaillé dans une concession alimentaire à Expo 67. Il avait 13 ans lorsqu’il a franchi le seuil du pavillon des Indiens.

Je ne m’attendais absolument pas à ça. Je m’attendais à l’histoire autochtone comme on nous l’enseignait , relate-t-il, en ajoutant qu’il a visité le pavillon à de multiples reprises. J’ai commencé à comprendre, tranquillement pas vite, la distance entre ce que je savais d’eux et ce qu’on m’enseignait […] Ç’a eu un impact qui a dépassé le pavillon lui-même.

Le pavillon a été décoré par plusieurs artistes autochtones de partout au Canada. Photo : Roger La Roche

Au sein des visiteurs autochtones, les réactions étaient parfois positives, comme pour Keith Diabo, originaire de Kahnawake. Le fait qu’il soit là et qu’il soit inclus dans l’exposition, d’y aller et de voir ce pavillon à côté de tous les autres, ça me rendait heureux , souligne celui qui a fait le tour de l’exposition dans le cadre d’une sortie scolaire, comme beaucoup d’autres jeunes de partout au pays.

D'autres étaient d’avis que le pavillon aurait pu aller encore plus loin pour ébranler. C’est le bilan qu’a notamment dressé la chanteuse et militante Buffy Sainte-Marie après sa visite, et c’est aussi ce que pense aujourd’hui Diane Tarbell.

« Nous aurions pu être un peu plus dans la controverse. Tant qu’à choquer les gens, pourquoi ne pas aller jusqu’au bout? […] Il n’y a jamais de moment parfait, alors le plus tôt on peut montrer la vérité, le plus vite ils [les visiteurs allochtones choqués] réaliseront que ne nous sommes pas qu’une bande "d’Indiens stupides". » — Une citation de Diane Tarbell, ancienne hôtesse au pavillon des Indiens

Une première

La simple présence d’un pavillon dédié aux Premières Nations en 1967 marque une rupture historique avec toutes les expositions universelles précédentes, selon Roger La Roche, qui a largement étudié Expo 67.

Toutes les expositions avant celle de Montréal, c’était "l’Autochtone, l'autre" : il fallait mettre tout le monde à la même place , précise-t-il. Africains, Autochtones et autres sociétés moins connues, on les plaçait dans des "villages" qui étaient une attraction.

« Cette notion-là entretient le "sous-humain". On essaie de justifier la colonisation en montrant la sous-humanité de ces nations-là. » — Une citation de Roger La Roche, historien

Il a cependant fallu beaucoup de travail et de lutte de la part des Autochtones pour en arriver au pavillon dans sa forme finale. Les années 1960 marquent un moment très fluide dans l’histoire des relations entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones , fait valoir Jim Miller, professeur émérite d’histoire à l’Université de la Saskatchewan.

Le gouvernement fédéral tentait de revoir son approche vis-à-vis les Autochtones tandis que, simultanément, ces derniers s’organisaient politiquement pour se faire entendre, comme l’illustre la création du Conseil national des Indiens (CNI) en 1961, note-t-il.

L'emplacement du pavillon des Indiens, près des installations canadiennes, mais en retrait de celles-ci, était un choix délibéré, note l'historien Roger La Roche. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

L'organisme gouvernemental responsable de préparer les festivités du centenaire n’était pas toujours réceptif aux propositions du Conseil national des Indiens CNI pour l’organisation d’événements pour et par les Autochtones, mais l’acharnement du Conseil a fini par porter ses fruits : le gouvernement a décidé de donner un pavillon privé aux Premières Nations et de créer un comité consultatif composé de représentants autochtones pour le concevoir. La partie était cependant loin d’être gagnée.

« Au début de la planification, le ministère des Affaires indiennes tentait vraiment d’imposer sa volonté. C’était son approche habituelle, historiquement, dans ses affaires avec les Autochtones. » — Une citation de Jim Miller, professeur émérite d’histoire à l’Université de la Saskatchewan

Lors des appels d’offres pour le design du pavillon, plusieurs membres du comité consultatif étaient d’avis que les dés étaient pipés contre les propositions autochtones.

L'architecte derrière le concept retenu pour le pavillon a pu présenter son projet grâce à une maquette, un privilège que les candidats autochtones n'ont pas eu. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Ces dernières se limitaient à quelques photos et une brève description affichées sur les murs d’une salle pour être examinées par un comité de sélection. L’architecte du ministère, en revanche, a bénéficié d’une maquette à l’échelle et de diapositives en couleur. C’est ce concept, élaboré autour de l’idée stéréotypée d’un tipi, qui a été retenu.

Un pavillon à l’écart pour un groupe à l’écart L’emplacement du pavillon lui-même était une affaire hautement symbolique et réfléchie, avance l’historien Roger La Roche. Les pavillons des Nations unies, du Canada, du Québec, de l’Ontario, des Maritimes, des provinces de l’Ouest ainsi que ceux de ce qu’on considérait à l’époque comme les fondateurs (la France et le Royaume-Uni) étaient organisés comme un fer à cheval . Hors de ce demi-cercle se trouvaient, en opposition d’après M. La Roche, le pavillon chrétien et celui des Indiens. Ce fer à cheval est très important et symbolique dans la façon dont on voulait faire comprendre ce qu’était le Canada d’un point de vue historique. Et oui, les Autochtones ont été mis de côté, mais c’était vraiment volontaire , estime-t-il.

Opposition et compromis

Le ministère voulait également qu’un mât totémique générique accueille les visiteurs près du pavillon. Sans organiser d’appel d’offres cette fois-ci, les représentants gouvernementaux ont approché l’artiste haïda Bill Reid pour le projet, mais ce dernier leur a servi une réplique cinglante.

« Si vous engagez un artiste haïda, vous aurez un mât haïda. Si vous engagez un artiste kwakiutl, vous aurez un mât kwakiutl […] Si vous voulez un mât bâtard, tirez vos propres conclusions. » — Une citation de Bill Reid, cité par l’auteur Richard Gordon Kicksee dans sa thèse Scaled down to size

Un mât a finalement été érigé, mais après un processus d’appel d’offres en bonne et due forme remporté par Henry Hunt et son fils Tony, deux artistes kwakiutl. Les artistes à qui on a confié le mandat de créer des œuvres pour décorer le pavillon ont eux aussi imposé leur vision, note Jim Miller.

Le ministère des Affaires indiennes tenait à avoir un mât totémique pour représenter tous les peuples autochtones, même si cette forme d'art appartient aux nations de la côte ouest. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

Le ministère des Affaires indiennes avait mandaté Robert Marchbanks, qui n’était pas autochtone, pour élaborer le récit présenté dans le pavillon. Ce dernier a insisté pour tenir une série de consultations auprès de différents groupes autochtones partout au pays pour articuler le contenu du pavillon, une initiative qui ne s’était pratiquement jamais vue auparavant.

Les Affaires indiennes avaient certainement un contrôle malgré tout […], mais le message était très fort. Le pavillon ne ménageait rien. Il dénonçait l’imposition de la religion par les missionnaires aux enfants autochtones. Il dénonçait le fait que les enfants étaient toujours forcés d’apprendre le français ou l’anglais au lieu de leur propre langue. Ce n’était pas édulcoré , croit Jane Griffith.

Le gouvernement a pu faire valoir son point de vue, soit que les Autochtones s’adaptaient à la modernité, au capitalisme et à l’urbanité , estime toutefois Jim Miller. Les Autochtones ont, eux aussi, pu faire passer leur message, soit que les transitions qu’ils avaient vécues depuis l’arrivée des Européens leur avaient causé énormément de tort. C’est donc un message mixte.

Ce qu’il reste du pavillon

Le mât totémique de la famille Hunt est le seul vestige physique du pavillon des Indiens. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

Quand [les Autochtones] ont eu pour la première fois un pouvoir (même s’il était limité) sur ce qu’on était pour y dire, ç'a été phénoménal. Ce qui est épouvantable, c'est que 55 ans après ce qui était dénoncé, on commence à peine à le reconnaître , martèle Roger La Roche.

Malgré son caractère historique, toute la controverse et son message qui résonne encore un demi-siècle plus tard, le pavillon des Indiens n’est pas un fait saillant d’Expo 67 dans l’imaginaire collectif allochtone. Si on arpente l’île Notre-Dame aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il ne reste du pavillon des Indiens que le totem de la famille Hunt et un très bref panneau d’interprétation.

L’édifice lui-même a été rasé à la fin des années 1980. On a proposé à certaines communautés autochtones de le reprendre, mais à leurs frais. La facture pour déconstruire et reconstruire le bâtiment ailleurs avoisinait les 380 000 dollars en 1967, l’équivalent de plus de 3,15 millions de dollars en 2022. Personne n’avait les fonds pour ce genre de projet.

Plusieurs hypothèses existent pour expliquer l’effacement du pavillon et de son message dans le discours public.

Le public n’est pas engagé émotionnellement dans les problèmes qui affligent les peuples autochtones et qui découlent de notre présence et du gouvernement. C’est exactement ce motif qu’on peut voir avec le pavillon : une flambée d’intérêt et de controverse qui finit par s’estomper , note Jim Miller, en précisant que les découvertes récentes de tombes anonymes près de pensionnats marquent la première réelle rupture de ce motif.

Diane Tarbell en compagnie d'Andrew Delisle, commissaire du pavillon des Indiens Photo : Avec la gracieuseté de Diane Tarbell

Il y a aussi une dimension sociologique qui peut expliquer la méconnaissance du pavillon aujourd’hui, selon Roger La Roche. Ça remet en question tout le rôle des églises catholiques, car ce sont elles qui ont été les entremetteuses pour le gouvernement. Et en 1967, on n’était pas encore à l’étape de remettre en question l’Église catholique. Il y avait un côté prude, mensonger, qui permettait au monde de bien vivre et de ne pas vivre de culpabilité.

Jane Griffith observe pour sa part que la couverture médiatique de l’époque avait certains biais qui minaient d’ores et déjà la préservation de la mémoire du pavillon. Ce dernier est loin d’être complètement perdu dans les annales de l’histoire, nuance-t-elle toutefois.

[Les Autochtones derrière le pavillon] sont quand même parvenus à faire passer leur message : si des visiteurs blancs étaient si frustrés et piqués au vif, c’était que quelque chose les atteignait.

Mme Griffith constate également que le langage utilisé dans le pavillon pour dénoncer les défaillances de l’éducation des enfants autochtones s’est retrouvé presque mot pour mot dans un document intitulé Indian control of Indian education, qui détaille les revendications de la Fraternité des Indiens du Canada – l’ancêtre de l’Assemblée des Premières Nations – en matière d’éducation.

Certains des membres fondateurs de la Fraternité, Andrew Delisle et George Manuel, étaient quant à eux directement engagés dans l’administration du pavillon, respectivement à titre de commissaire et de membre du comité consultatif.

Pour les Autochtones, ç’a eu de gros impacts. Ça leur a permis de prendre leur place , souligne avec fierté Diane Tarbell.

« Aujourd’hui, les Autochtones prennent la parole et sont actifs. Ils sont éduqués et ils peuvent maintenant se tenir debout et affronter les stéréotypes d’Autochtones alcooliques et sans emploi. » — Une citation de Diane Tarbell, ancienne hôtesse au pavillon des Indiens

Quoi qu’il en reste dans l’imaginaire collectif ou dans l’arène politique, Diane Tarbell voudrait que l’espace qu’occupait autrefois le pavillon reflète l’esprit qui animait les lieux en 1967.

J’aimerais qu’il y ait la même musique calme qui jouait dans le pavillon. J’aimerais que ça devienne un endroit pour réfléchir à notre histoire, à ce que ce pays était et à ce que nous étions ici avant. Nous sommes encore là et nous serons toujours là demain.

Diane Tarbell est toujours en contact avec certaines des autres hôtesses du pavillon des Indiens, même 55 ans plus tard. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré