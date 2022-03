ENFFADA : renouvellement d’un projet d’assistance immédiate à Montréal

Le ministre de la Justice du Canada, David Lametti, a annoncé mercredi matin un financement de 300 000 $ sur trois ans à l'organisme dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la violence contre les femmes autochtones , à la lumière l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Nous sommes heureux de pouvoir soutenir le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et son projet Iskweu, grâce auquel il sera plus facile pour les familles et les collectivités des femmes, des filles et des personnes bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, en questionnement, intersexe et asexuel 2ELGTBQQIA + autochtones disparues ou assassinées au Québec d’avoir accès à des mesures de soutien utiles , a déclaré le ministre.

Créé en 2017, le projet Iskweu vise à offrir une assistance immédiate aux proches de femmes ou de filles autochtones dont la disparition a été signalée à Montréal. Il peut notamment s'agir d'un accompagnement aux familles ou d'un travail de recherche active en collaboration avec divers organismes et institutions.

C’est un projet hyper, hyper important , a insisté Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, également présente au point de presse virtuel pour l'annonce. Selon elle, près d'une soixantaine de femmes ont pu être retrouvées grâce aux efforts de l’organisme.

Le financement accordé par le fédéral permet surtout à Foyer pour femmes autochtones de Montréal de soutenir l’administration du projet ainsi que le salaire de deux employés clés, un coordonnateur à l'accompagnement et un coordonnateur à la recherche , a expliqué Nakuset.

Des annonces au fur et à mesure

Interpellé en conférence de presse sur l’avancement du plan fédéral concernant l'ENFFADA, présenté avec deux ans de retard l’été dernier, le ministre Lametti a admis que le gouvernement avait été retardé par les élections fédérales, en septembre 2021, et par la guerre en Ukraine, déclenchée le 24 février.

Nous avons fait un détour avec l'élection et la guerre en Ukraine. Vous verrez des progrès au fur et à mesure que nous avançons. Ce que nous voyons maintenant, ce sont des annonces spécifiques qui relèvent de ce plan. C'est ma deuxième annonce. Vous verrez le plan se déployer , a-t-il expliqué.

Son annonce précédente, qui remonte à janvier dernier, consiste en une aide de 332 000 $ à l'organisme Caring Hearts, en Saskatchewan.