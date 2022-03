Un musée décolonise son nom à Terre-Neuve

Dans un communiqué de presse, The Rooms, le plus grand musée provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, a annoncé que le nouveau nom avait été trouvé par un panel composé notamment de représentants autochtones et de la ville de Grand Falls-Windsor.

Ces derniers, précise le communiqué, ont aussi été guidés par les résultats d’un sondage mené auprès de la population. Le nouveau nom a été choisi par 68 des 163 répondants à ce sondage, tandis que l'autre option, le centre régional d'interprétation Demasduit, a été plus populaire, choisie par 71 répondants.

Toutefois, le panel avait décidé que l’appellation de musée régional de Demasduit conviendrait mieux car il serait plus reconnaissable pour les touristes visitant la région, mais aussi afin de ne pas créer de confusion avec le centre d'interprétation béothuk de Boyd's Cove.

Un portrait de Demasduit peint en 1819 par Henrietta Hamilton. Photo : Oeuvre de Henrietta Hamilton - Domaine public

Le musée détaille la vie de Demasduit, considérée comme l'une des dernières Béothuks connues à Terre-Neuve, en plus de présenter l'histoire de la présence autochtone dans la province.

Le changement de nom est officialisé, mais le musée ne rouvrira au public que le 30 avril.

Anna Chafe, directrice générale de The Rooms, se félicite de cette initiative. Le musée a été créé dans les années 1970 et dans les années 2000, les informations qui s'y trouvaient étaient quelque peu dépassées , a-t-elle déclaré jeudi à CBC News. Nous voulions donc vraiment examiner, en particulier, l'histoire autochtone qui était là et la mettre à jour.

Mme Chafe ajoute que ce changement de nom contribue également aux efforts de réconciliation entrepris ces dernières années, permettant aux musées de montrer davantage de voix autochtones dans leurs collections.

« On a repéré cela il y a un certain temps en travaillant avec les peuples autochtones et on veut désormais souligner l'importance de leur fournir des occasions pour qu'ils racontent leurs propres histoires. » — Une citation de Anna Chafe, directrice générale de The Rooms

Nous pensons que nous ne sommes que des intendants temporaires de ce matériel jusqu'à ce que les communautés autochtones puissent créer leurs propres institutions telles que des musées et des galeries , a conclu Mme Chafe.

D'après un texte de CBC News