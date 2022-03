Les Inuit du Labrador nomment un président par intérim au Nunatsiavut

Au nom de l'Assemblée du Nunatsiavut et de tous les bénéficiaires de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, je tiens à adresser mes meilleurs vœux au président Lampe et à sa famille dans ces temps difficiles et éprouvants , a déclaré M. Edmunds dans un communiqué de presse.

Situé au nord du Labrador, le Nunatsiavut est un territoire grand comme 160 fois l'île de Montréal sur lequel vivent près de 2400 Inuit. Son autonomie a été ratifiée en 2005. Le président Lampe a été élu à ce poste une première fois en 2016, avant d'être réélu en 2020.

Plusieurs politiciens ont tenu à encourager ce dernier, dont le premier ministre Justin Trudeau, qui a tweeté : Je suis attristé d’apprendre le diagnostic et la lutte contre le cancer du président Lampe. C’est un défenseur acharné et déterminé des Inuit du Nunatsiavut depuis de nombreuses années et je sais qu’il va relever ce défi avec cette même détermination. Je pense vous, Johannes.

Le ministre fédéral du Travail et député de Saint-Jean-Sud—Mount Pearl, Seamus O'Reagan, a de son côté évoqué la hâte du Nunatsiavut et du Labrador de revoir le président Lampe remonter sur le pont .