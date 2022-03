Brésil : la mobilisation s’organise pour préserver des terres autochtones

Pour pallier une éventuelle pénurie d'engrais venus de Russie en raison du conflit en Ukraine, l'un de ces textes vise à légaliser l'exploration minière sur ces terres censées être réservées aux activités traditionnelles des Autochtones.

La manifestation a rassemblé d'autres artistes importants de la scène brésilienne, comme Daniela Mercury, le rappeur Emicida ou le chanteur et acteur Seu Jorge, et des dizaines de militants associatifs, mobilisés contre le paquet de la destruction , des lois qui pourraient affecter notamment les territoires autochtones en Amazonie.

C'est une mobilisation inédite [...], le Brésil vit son moment le plus grave pour ce qui est de l'environnement depuis la redémocratisation [après la dictature militaire de 1964 à 1985 ], a déclaré Caetano Veloso lors d'une audience au Sénat avant de rejoindre la manifestation.

La déforestation est hors de contrôle, la violence contre les Autochtones ne cesse d'augmenter et notre crédibilité internationale est au plus bas , a ajouté l'icône du mouvement tropicaliste, connue pour ses chansons engagées durant les années de plomb du régime militaire.

Manifestation musicale

Après des discours de militants associatifs, les artistes, Caetano Veloso en tête, ont donné un concert jusque tard dans la nuit, faisant vibrer le public massé devant une grande estrade installée face au bâtiment futuriste du Parlement.

Le Brésil est en train d'être détruit, si ça continue, on n'aura plus d'avenir, la température va augmenter et on aura de plus en plus de désastres climatiques , a déclaré Michele Pereira, infirmière de 40 ans, venue manifester avec ses deux filles.

Les alliés du président Bolsonaro tentent de faire adopter à la Chambre des députés le régime d'urgence pour l'examen d'un projet de loi qui permettrait d'explorer des réserves de potassium [utilisé dans de nombreux engrais] et garantir les engrais suffisants pour l'agriculture , a expliqué le député Ricardo Barros, leader de la majorité présidentielle.

Le président de la Chambre basse, Arthur Lira, a annoncé dans la soirée que le vote aurait lieu en avril.

Puissance agricole majeure, le Brésil importe plus de 80 % de ses engrais. Pour ce qui est du potassium, la proportion est encore plus écrasante : 96 %.

La déforestation de l'Amazonie s'est accélérée depuis l'entrée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2019. Photo : Reuters / Gregg Newton

La Russie, principal fournisseur du Brésil, représente 20 % des engrais importés par la première économie d'Amérique latine.

La guerre en Ukraine est une « bonne occasion »

Lundi, Jair Bolsonaro a déclaré que le conflit en Ukraine était une bonne occasion pour faire approuver le projet de loi qui autorise l'activité minière sur des terres autochtones.

Selon le député Rodrigo Agostinho, du Front parlementaire écologiste, les bolsonaristes utilisent le conflit en Ukraine comme prétexte .

Ce projet vise en fait à autoriser des mines qui sont illégales aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les engrais. La plupart du potassium du Brésil se trouve dans d'autres États, pas en Amazonie, et en dehors de réserves autochtones , a-t-il expliqué à l'Agence France-Presse AFP .

Un autre projet de loi controversé porte sur le cadre temporel qui accorderait des droits aux Autochtones seulement sur les terres qu'ils occupaient l'année de la promulgation de la Constitution en 1988.

Jair Bolsonaro a toujours défendu l'exploration minière et agricole en Amazonie, y compris dans des zones protégées. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a trois ans, la déforestation et les feux de forêt ont fortement augmenté.