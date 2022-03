Plaidoyer pour l’implication des femmes dans la gouvernance autochtone

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, le Conseil des femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) affirme l’importance du rôle joué par les femmes « dans la gouvernance de nos sociétés ».

Dans un communiqué, le Conseil des femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador APNQL dit vouloir maintenir des liens forts entre les femmes des Premières Nations et toutes les autres .

La pandémie que nous traversons depuis deux ans [...] a fait ressortir l’importance pour les femmes de s’impliquer directement dans les décisions, d’apporter leur point de vue distinct et de le faire valoir clairement , affirme la cheffe de la communauté anichinabée de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, au nom du Conseil des femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador APNQL .

Il y a une compréhension des situations sociales, des solutions qui ne peuvent venir que des femmes, guidées par le rôle primordial qui a toujours été le leur , poursuit Mme Jérôme, qui invite à une participation active des femmes dans les différents organes de gouvernance autochtones.

Car pour elle, trop peu de femmes autochtones s’impliquent en politique, ce qu’elle déplore.

« Parmi les gouvernements des Premières Nations, seulement le quart des élus sont des femmes. Ce n’est pas assez. Le Conseil des femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador APNQL est engagé dans une augmentation significative de ce nombre. » — Une citation de Adrienne Jérôme, Conseil des femmes élues de l'APNQL

Elle ajoute qu’il faut convaincre de plus en plus [de] femmes de prendre leur place, d’oser, de foncer , et donc de faire le saut dans les structures de gouvernance autochtones.

Les femmes des Premières Nations doivent se rapprocher des autres groupes de femmes qui partagent nos convictions , plaide pour sa part la conseillère Nadia Robertson, elle aussi membre du Conseil des femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador APNQL .

Nous avons beaucoup à apprendre les unes des autres, à partager entre femmes qui s’impliquent dans leurs sociétés respectives , insiste Mme Robertson.

Adrienne Jérôme et Nadia Robertson saluent le travail, l’implication de toutes les femmes, celles qui sont sur la place publique ou qui travaillent dans l’ombre, mais qui partagent toutes le même engagement , peut-on lire dans le communiqué.