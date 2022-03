Deux ministères fédéraux aux Autochtones se dotent d’un ombudsman

À la suite de témoignages et d’une récente enquête interne sur un climat de travail toxique, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) ainsi que Services aux Autochtones Canada (SAC) annoncent la création imminente d’un bureau de l’ombudsman dans leurs ministères respectifs.

Ces deux nouveaux postes répondent à l’une des multiples recommandations d’un plan d’action adopté à la suite d’une évaluation très critique sur le milieu de travail dysfonctionnel à Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC), un organisme qui relève de Services aux Autochtones Canada.

Le rapport rendu public la semaine dernière est venu alourdir la charge déjà portée par d’anciens employés du bureau de Carolyn Bennett quand elle était ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Les nouveaux ombudsmans, dont la date d’entrée en fonction n’a pas été précisée, aideront les employés et les gestionnaires de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada RCAANC , Services aux Autochtones Canada SAC et de Pétrole et gaz des Indiens du Canada PGIC à trouver les ressources et les services adéquats à leur situation, en plus de fournir des conseils impartiaux sur les options de résolution , a précisé Services aux Autochtones Canada SAC à Espaces autochtones.

Dans une réponse écrite, sa porte-parole assure que les ministères et Pétrole et gaz des Indiens du Canada PGIC demeurent déterminés à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le milieu de travail soit exempt de harcèlement et de discrimination .

Une évaluation menée auprès d’une cinquantaine d’employés à Pétrole et gaz des Indiens du Canada PGIC a mis en lumière le racisme, les blocages de carrière, l’ équité relative , la discrimination à l’embauche ainsi que la culture du silence qui règnent au sein de cet organisme géré par Services aux Autochtones Canada SAC .

Formation et leadership

Les recommandations émises par les experts ont été caviardées lors de la publication du document, mais Services aux Autochtones Canada SAC a transmis à Radio-Canada le plan d’action qui a découlé de cette évaluation.

Il suggère notamment le recours à un ombudsman. Étant donné que les employés n'ont pas accès à un représentant syndical, il faudrait envisager de créer un poste d'agent de résolution des conflits pour aider les employés qui ont besoin d'aide pour résoudre des problèmes liés à leurs conditions d'emploi et/ou à leur performance , peut-on lire dans ce plan d’action mis en œuvre depuis le 4 mars 2022, a précisé Services aux Autochtones Canada SAC .

Dans l'ensemble, les recommandations vont dans le sens d'une révision des processus et politiques en matière de ressources humaines, notamment en ce qui a trait aux formations en leadership et en résolution de conflits.

Le document promeut aussi des activités pour renforcer l’esprit d'équipe et la confiance, et augmenter l’implication des employés.

La création des deux postes d'ombudsman s'ajouterait aux mesures déjà en vigueur dans ces ministères, rappelle Services aux Autochtones Canada SAC en citant l'existence, depuis janvier 2021, d'un Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.