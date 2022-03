Au cœur de la crise de l’eau potable à Iqaluit

Des courriels échangés entre des employés de la Ville d'Iqaluit et du ministère de la Santé du Nunavut montrent que la façon de réagir à la crise qui a privé d'eau les résidents de la capitale du territoire l'an dernier a fait l'objet de débats.

Durant près de deux mois, les quelque 8000 résidents d'Iqaluit n'ont pu boire l'eau du robinet, puisqu'elle était contaminée à l'essence.

Des traces de carburant ont également été détectées en janvier dernier, lorsque des résidents ont rapporté en avoir senti l'odeur dans l'eau.

La Ville et les autorités de santé de la province ont eu du mal à coordonner leurs efforts pour gérer cette crise. C'est du moins ce qu'indiquent des échanges de courriels obtenus par La Presse canadienne grâce à la Loi sur l'accès à l'information du Nunavut.

Ces courriels montrent qu'une rencontre d'urgence a eu lieu le 12 octobre, en après-midi, avant que l'avis de non-consommation de l'eau ne soit diffusé en début de soirée.

La Ville d'Iqaluit a publié le lendemain une liste de questions fréquemment posées à propos de l'état de la potabilité de l'eau.

Ce n'est pas ce qu'on s'était dit

Nous avons été sévèrement critiqués aujourd'hui pour ne pas avoir publié la liste [de questions fréquemment posées] plus tôt. Nous espérons que des messages automatisés seront utiles à l'avenir , a écrit Amy Elgersma, l'administratrice en chef de la Ville, à un employé du réseau de la santé le 13 octobre en soirée.

Certains résidents d'Iqaluit ont des réservoirs d'eau potable installés directement dans leurs maisons. Une question récurrente était de savoir s'ils devaient nettoyer leur cuve avant de pouvoir recevoir une nouvelle livraison d'eau.

La Ville a dit non. Mais le ministère de la Santé a indiqué qu'il n'existait pas de preuve scientifique pour soutenir une telle décision.

« Je répète : notre inquiétude est que de seulement enlever l'eau pourrait ne pas enlever toute trace de contamination. Notre recommandation continuera d'être que l'eau de ces réservoirs ne devrait pas être consommée. » — Une citation de Dr Michael Patterson, administrateur en chef de la santé publique du Nunavut

Ce n'est pas ce qu'on s'était dit à la réunion d'hier , a répondu Amy Elgersma. Changer de message à ce point-ci ne fera que confondre davantage les résidents et éroder la confiance. On ne prévoit pas de changer [la recommandation].

Dans un communiqué envoyé à La Presse canadienne, le ministère de la Santé soutient que sa recommandation de ne pas remplir les réservoirs était basée sur ce qu'il savait à ce moment sur le contaminant qui se trouvait dans l'eau.

Le ministère de la Santé a dit à la Ville d'Iqaluit qu'il y avait des inquiétudes à propos de ces réservoirs parce que, à ce moment, les données connues sur le contaminant étaient incomplètes , peut-on lire dans cette déclaration.

L'usine de traitement des eaux de la Ville d'Iqaluit va du système de filtration par gravité au réservoir de stockage de l'eau traitée. La contamination a d'abord été identifiée dans le réservoir de chloration nord. Photo : Radio-Canada

De l'essence d'avion pourrait être en cause

Ces courriels montrent également qu'une fuite a aussi été signalée le 18 octobre dans le lac Geraldine, la principale source d'eau potable de la ville.

Ce sont des employés du ministère des Pêches et des Océans qui ont remarqué que la surface du lac luisait.

Dans un communiqué, la Ville d'Iqaluit affirme que ces inspecteurs n'avaient rien trouvé d'inquiétant et qu'ils n'étaient alors pas en mesure de déterminer s'il s'agissait bel et bien d'une fuite ou si cette lueur était d'origine naturelle, comme cela peut survenir lorsque certains organismes se décomposent .

La Ville affirme avoir installé des détecteurs pour surveiller la qualité de l'eau, qui sont en mesure de déceler la présence d'hydrocarbures.

Jusqu'à présent, nous n'avons détecté aucune trace d'hydrocarbure dans l'eau en provenance du lac Geraldine , affirme-t-on. L'eau du lac Geraldine, le point d'origine de l'eau potable, est de très grande qualité.

Un rapport de déversement du bureau des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a déclaré que la source et la cause de la contamination étaient jusqu'ici inconnues. Sur la question de savoir quel produit a contaminé l'eau, le rapport indique seulement qu'il s'agit de pétrole [d'origine] inconnu[e] .

Les résultats des analyses de l'eau réalisées en octobre ont été inclus dans les courriels transmis à La Presse canadienne, mais ils ont été fortement caviardés. Le ministère de la Santé a indiqué que ces informations ont été obtenues en confidence, et qu'elles resteraient confidentielles .

« Divulguer ces résultats pourrait nuire à nos relations avec la Ville. » — Une citation de Le ministère de la Santé du Nunavut, par communiqué

Une analyse de ces résultats montre que le carburant qui a contaminé l'eau d'Iqaluit pendant près de deux mois pourrait être de l'essence pour avion.

Mais le Dr Michael Patterson, administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, pense qu'il est difficile de statuer sur la provenance exacte du liquide.