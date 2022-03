Gala des prix Juno : place aux artistes autochtones

« Notre musique, nos enseignements et notre mode de vie ont été balayés sous le tapis depuis si longtemps. »

C'est le constat que dresse l'artiste Anichinabé Nimkii Osawamick, dont le groupe Nimkii and the Niniis (ou Nimkii et les gars , en français) est sélectionné pour la première fois au gala des prix Juno, qui récompensent chaque année le meilleur de la musique au Canada.

Pour sa 51e édition, le gala introduit deux nouvelles catégories, qui visent à souligner le travail d'artistes d'origines autochtones.

Nimkii and the Niniis fait ainsi partie des cinq nommés dans la catégorie Artiste ou groupe autochtone traditionnel de l'année pour son premier album, intitulé Nang Giizhigoong (qui signifie Royaume des étoiles en langue anichinabée).

« Je voulais que ce soit authentique, garder le vrai de nos racines. C'est comme cela que nous allons nous décoloniser » — Une citation de Nimkii Osawamick, du groupe Nimkii and the Niniis

La création de ces catégories constitue, selon lui, une belle vitrine pour les artistes autochtones.

M. Osawamick est originaire des territoires non cédés de la Première Nation Wiikwemkoong, du Nord de l'Ontario. Il réside désormais à Barrie, dans la même province. La première chanson de l'album est dédiée à sa tante, Lilly Osawamick, aujourd'hui décédée. Il souligne que tout l'album est influencé par sa famille et ses ancêtres.

La fierté des origines

Nimkii Osawamick souhaite désormais travailler à mélanger la musique traditionnelle de sa nation à des influences contemporaines. Il dit avant tout vouloir créer de la musique de guerrier , qui met de l'avant la fierté et l'affirmation de l'identité autochtone.

Je veux qu'on reprenne notre pouvoir, et qu'on montre au monde qui nous sommes et d'où on vient comme artistes anichinabés , dit-il.

L'artiste de la Colombie-Britannique Jayli Wolf, qui en est également à sa première nomination aux Juno, a une réflexion similaire.

Son album Wild Whisper est nommé dans la catégorie Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année .

Au départ, elle affirme qu'elle n'avait aucune intention de rendre publiques les chansons qu'elle écrivait. Elles étaient, selon elle, trop personnelles.

« Je ne veux pas être quelqu'un qui soit défini de façon négative par ses traumatismes. » — Une citation de Jayli Wold, chanteuse d'origine Sauteault

Jayli Wolf est Sauteault, mais elle a longtemps ignoré ses origines. C'est que l'artiste a été élevée par sa grand-mère maternelle dans une maison mobile à Creston, en Colombie-Britannique, comme une Témoin de Jéhovah.

Enfant, elle ne savait rien de son père ni de ses origines autochtones. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle a pu se connecter avec lui, une relation qui, selon elle, demeure complexe.

Elle a choisi l'art et la musique pour exprimer et tenter de comprendre ses expériences de vie.

Je voulais guérir, c'était mon état d'esprit, dit-elle. J'avais besoin de faire face à mes traumatismes et à la dépression que je traversais. C'est l'art qui en est ressorti.

Liste des nommés

Catégorie Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année

When The Magic Hits, Adrian Sutherland

War Club, DJ Shub

Wild Whisper, Jayli Wolf

Shawnee Kish, Shawnee Kish

Life After, Snotty Nose Rez Kids

Catégorie Artiste ou groupe autochtone traditionnel de l'année

Kakike, Fawn Wood

Singing is Healing, Joel Wood

Manitou Mkwa Singers II, Manitou Mkwa Singers

Nang Giizhigoong, Nimkii & the Niniis

Angel Eagle — Cree Round Dance Songs, Young Spirit

La 51e cérémonie des prix Juno doit avoir lieu à Toronto le 15 mai prochain, en plein air, sur la grande scène extérieure de la Place de l'Ontario.

D'après un article de Rhiannon Jonhson, de CBC News