Une infirmière autochtone souhaite davantage de personnel issu de la diversité

Le simple fait de dire cela, d'être des Premières Nations, d'être sensible à la culture et d'y être sensible [...] ses yeux se sont illuminés et c'est ainsi que nous avons commencé à parler de nos nations respectives , dit Mme Wallace, qui est maintenant l'infirmière en santé communautaire de la Première Nation malécite de Madawaska.

Les ceintures wampum sont utilisées par de nombreuses nations autochtones pour raconter des événements importants ou pour conserver des documents.

La confiance s'est établie en un instant, et je n'ai pris que cinq minutes de mon temps pour poser son intraveineuse , indique Mme Wallace, qui milite pour une meilleure représentation des infirmières noires, autochtones et de couleur.

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada a joué un rôle essentiel dans le parcours d’Isabelle Wallace en l'aidant à financer ses études. Mme Wallace a été trois fois récipiendaire de cette bourse.

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada FIIC s'associe à Tylenol pour offrir des bourses d'études à 19 étudiants en soins infirmiers et chercheurs noirs et autochtones dans tout le pays. Le financement varie de 3000 à 10 000 $, selon le niveau d'études du candidat.

Mme Wallace est membre du comité d'examen de l'équité, de la diversité et de l'inclusion de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada FIIC , qui examinera les demandes de bourses d'études de cette année. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 15 mars.

« Ce fonds m'a non seulement permis de terminer mon baccalauréat en sciences infirmières à Edmundston, mais j'ai aussi pu effectuer mon stage final dans une communauté des Premières Nations du Nord, et j'ai également pu passer mon examen NCLEX. » — Une citation de Isabelle Wallace, infirmière

Le NCLEX-RN est l'examen final pour l'obtention d'une licence d'infirmière autorisée.

Pour ma part, étant originaire d'une communauté des Premières Nations ici au Nouveau-Brunswick, j'ai des besoins différents, car je viens d'une réserve et je suis la première génération à accéder à des études postsecondaires et à les terminer , affirme Mme Wallace.

Dans un communiqué de presse, la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada FIIC annonce que l'un des objectifs du financement des bourses d'études est de fournir des soins de santé plus adaptés à la culture, en augmentant le nombre d'infirmières et d'infirmiers issus de communautés sous-représentées.

Beaucoup de gens pensent que, parce que nous sommes des Premières Nations, nos frais de scolarité sont couverts par le gouvernement fédéral, mais ce n'est pas vrai , mentionne Mme Wallace, ajoutant que des obstacles existent, comme l'obligation d'avoir un statut officiel pour être admissible.

Offrir des soins culturellement adaptés

Pour Mme Wallace, qui a obtenu une maîtrise en compétence culturelle en soins infirmiers, il existe un large éventail de soins culturels.

La sensibilité culturelle est une bonne étape. C'est être conscient que vos patients peuvent avoir des expériences différentes dans le système de soins de santé en fonction de leur interaction avec le système, leur héritage, la colonisation, l'immigration, le racisme, et la discrimination , ajoute Mme Wallace.

« Ainsi, en étant recrutés et formés à des soins culturellement sûrs, nous sommes en mesure de fournir des soins qui tiennent compte des traumatismes. » — Une citation de Isabelle Wallace, infirmière

Mme Wallace pense également qu'il est important de se concentrer sur l'équité, plutôt que sur l'égalité.

Si nous regardons l'emplacement de certaines Premières Nations dans le Nord, nous savons que, si nous avons le même droit, nous ne sommes pas situés dans la même région du pays, nous n'avons pas accès aux mêmes soins. Donc, en termes d'équité, nous voulons offrir une solution qui ne soit pas une approche unique.

Isabelle Wallace, de la Première Nation de Madawaska, est une infirmière qui a travaillé dans tout le pays, jusqu'à Kangiqsualujjuaq, au Nunavik. Photo : Isabelle Wallace

Il s'agit également de comprendre les défis auxquels sont confrontés les futurs étudiants en soins infirmiers.

Beaucoup d'étudiants doivent quitter leur communauté d'origine pour accéder à l'éducation, ce qui entraîne beaucoup de dépenses et beaucoup de défis lorsqu'on vient d'une petite communauté tissée serrée, et qu'on n'est jamais allé dans un milieu urbain.

« Par exemple, pour moi, je n'avais jamais pris l’autobus avant d'aller à Ottawa, et cela a été une grande courbe d'apprentissage pour moi. » — Une citation de Isabelle Wallace, infirmière

Des stéréotypes nuisibles

Mme Wallace dit avoir fait l'expérience du fardeau supplémentaire que représente l'éducation de ceux qui l'entourent, comme étudiante et dans sa carrière d'infirmière.

« Je suis toujours la seule infirmière des Premières Nations dans mon équipe [...]. Cela implique donc beaucoup d'éducation, car il y a beaucoup d'idées qui sont fausses. » — Une citation de Isabelle Wallace, infirmière

Certains de mes collègues m'ont dit : "Oh! nous n'avons pas de patients des Premières Nations ici". J'ai répondu : "Attendez, qu'est-ce qui vous fait penser ça?. Ce n'est pas parce que nous n'en avons pas l'air que nous ne sommes pas des Premières Nations" , dit Mme Wallace, qui a fait remarquer que si un travailleur de la santé ne peut pas identifier ses patients, il ne peut pas leur fournir des soins équitables et adaptés à leur culture.

Lorsqu'il y a du racisme dans le système de santé, il est important de le dénoncer, mais les infirmières de couleur qui le font peuvent courir de grands risques personnels.

Nous avons vu de nombreux cas au Canada où nous avons été témoins de racisme [...]. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup plus d'infirmières et d'infirmiers de couleur, autochtones ou noirs, pour pouvoir vraiment mettre en œuvre ces politiques et mieux servir notre population diversifiée au Canada.

D'après un texte de Mrinali Anchan de CBC