Radio-Canada et APTN s’unissent pour faire rayonner les productions autochtones

Bientôt du contenu d’APTN sur les ondes et le site de Radio-Canada et vice versa? C’est en tout cas le but d’une entente signée jeudi entre le diffuseur public et le média autochtone. Elle vise à promouvoir les informations concernant les Autochtones, produites par les Autochtones, et à accroître la visibilité de ces contenus à tous les Canadiens.

L’objectif de l’entente a été rappelé par Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, dans une entrevue. La stratégie de CBC/Radio-Canada est de bien incarner le Canada d’aujourd’hui, ce qui veut dire refléter toutes les populations du Canada et en particulier les peuples autochtones. Cette entente nous permet de mieux représenter ces peuples, c’est l’objectif , a-t-elle dit.

Monika Ille, la cheffe de la direction d’APTN, premier télédiffuseur autochtone national au monde, a ajouté que le but est aussi de permettre aux histoires diffusées sur les deux chaînes d’avoir une plus grande portée, de leur donner un plus grand auditoire.

Monika Ille, directrice de la programmation d'APTN, croit que cette entente va permettre de rendre les nouvelles qui concernent les Autochtones plus accessibles aux Canadiens. Photo : Radio-Canada / Coralie Mensa

Ce partage de contenu est justifié par la présence de l’un ou l’autre média dans une communauté, par exemple. Parfois, on a une équipe d’APTN qui est présente dans une communauté éloignée et CBC/Radio-Canada ne peut pas être là. On fait un topo, et ce partenariat va leur permettre d’y avoir accès et le diffuser sur ses ondes en créditant APTN et vice versa , a dit Mme Ille.

Mme Tait a indiqué que les équipes de production sont déjà en réflexion quant à savoir comment mettre en place concrètement ce partenariat. Elles vont s’asseoir ensemble pour établir des protocoles et des processus.

Le partenariat va aussi permettre d’offrir des formations aux employés de CBC/Radio-Canada et d’APTN. Ainsi, des employés du diffuseur public pourront faire des stages à APTN et vice versa.

Catherine Tait estime qu'il est de la responsabilité du diffuseur public de refléter la diversité du Canada dans ses contenus. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Il y a, pour APTN, une possibilité de profiter de l’expérience et de l’expertise de Radio-Canada et CBC , a ajouté Mme Ille.

On est la première équipe de journalistes autochtones, on couvre l’actualité et on a une approche différente. Ça pourrait être pertinent pour les journalistes de CBC et Radio-Canada de bénéficier de vivre cette expérience-là , a-t-elle encore précisé.

CBC/Radio-Canada pourrait aussi, par exemple, fournir ses modules de formation à APTN, pour les productions de divertissement et d'information.

Des ressources seront également partagées. Par exemple, quand deux diffuseurs sont partenaires ensemble sur un projet, ça peut aider le producteur au niveau de sa structure financière, c’est une façon de dire que les ressources vont vraiment profiter aux producteurs autochtones , a expliqué Mme Ille.

Les deux médias travaillent déjà en collaboration sur certains projets comme The Beehive, un film de science-fiction, Bones of Crows, un long métrage et une série dramatique en cinq parties, ou encore La brigade, une série jeunesse animée de 13 épisodes sur Sara, jeune fille de descendance franco-métisse.

Environ 200 employés, dont 65 % sont Autochtones, travaillent à APTN. Le diffuseur public quant à lui compte environ 175 employés autochtones sur 8000.