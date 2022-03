« Le racisme existe bel et bien à Pétrole et gaz des Indiens du Canada »

L’enquête a été commandée en juin 2021 par Services aux Autochtones Canada (SAC) dont dépend Pétrole et gaz des Indiens du Canada PGIC , un organisme de réglementation des ressources en pétrole et en gaz naturel sur les terres désignées des Premières Nations.

Rendu public grâce à la Loi sur l'accès à l’information, ce document amplement caviardé révèle néanmoins que le racisme existe bel et bien à PGIC et conclut que Pétrole et gaz des Indiens du Canada PGIC a besoin d'une vision d'un lieu de travail sain et d'un leadership de qualité pour y parvenir .

Les employés sondés ont été invités à préciser ce qui illustrait le racisme dont ils se disent être victimes. Les enquêteurs ont noté qu’il était difficile pour eux d’articuler leur réponse, mais qu'une partie de la tension entre les groupes semblait s’expliquer par un énorme manque de compréhension des différentes manières de travailler et des différentes visions du monde .

Le rapport évoque même un grand fossé qui dresse les Autochtones et les non-Autochtones les uns contre les autres.

Au chapitre de la discrimination systémique, l’équité au sein de Pétrole et gaz des Indiens du Canada PGIC reste relative , notent les investigateurs. Certains employés autochtones sondés estiment que la manière dont les questions sont posées lors des entretiens d’embauche ne tient pas compte des différences culturelles.

D'après l'expérience de nombreux employés, il ne semble pas y avoir de compréhension ou de volonté d'être proactif dans la reconnaissance des différences, ou l'adaptation à ces différences , notent les enquêteurs.

Le système de progression de carrière est lui aussi remis en cause. Un certain nombre d'exemples illustrent la situation d'employés autochtones ayant de nombreuses années d'expérience, mais n'ayant pas bénéficié d'avancement professionnel, ce qui provoque de la frustration et de la colère , résume le rapport.

Leadership à réviser

Si certains employés ont dénoncé le manque de transparence à l’embauche, ils critiquent aussi l’absence de leadership et de reddition de comptes au sein de l’organisme. La perception est que les gestionnaires sont promus ou récompensés pour leur mauvais comportement , relaie l'enquête.

Les personnes interrogées estiment même que leur travail s'est transformé en lieu où le harcèlement est ignoré, voire toléré. Les conflits ne sont pas résolus et ne disparaissent pas – mais se développent en relations acrimonieuses dans toute l'organisation , peut-on lire dans le document d'une centaine de pages.

La culture du silence prédomine. Beaucoup d’employés ont confié leur peur et la crainte de représailles , qui les dissuadent de contredire leur superviseur. Ce genre de climat de travail empêche une organisation d’évoluer et d’encourager les nouvelles idées , avertissent les consultants en ressources humaines de la firme TLS Enterprises.

Services aux Autochtones Canada n’a pas été en mesure de fournir de commentaire immédiat à cette évaluation datée de décembre 2021, et a répondu être en train d'examiner le rapport .

Ce n’est pas la première fois que des employés autochtones dénoncent un environnement de travail toxique au sein d'un organisme fédéral dont le mandat est justement de servir les Autochtones.

En juillet 2021, CBC a révélé que plusieurs employés autochtones étaient régulièrement mis à l'écart au sein du cabinet de la ministre des Relations Couronne-Autochtones Carolyn Bennett, et que leurs plaintes n'avaient pas été entendues.