Quota de chansons françaises : le festival de Granby se dit « désolé »

Le Festival international de la chanson de Granby (FICG) s'est dit « désolé » mardi à la suite de la sortie du rappeur Samian et de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), qui trouvent inacceptable que le festival impose un quota de chanson francophone pour une prestation de l’artiste anichinabé.

Nous avons approché le représentant de Samian pour l’inviter à la prochaine édition , écrit le Festival international de la chanson de Granby FICG dans un communiqué. Sachant qu’il y a dans son répertoire des titres en français et des titres dans sa langue première, nous avons indiqué à son représentant notre ouverture pour qu’il puisse interpréter des chansons dans ces deux langues , mais que la mission première du festival est de [promouvoir] la chanson francophone , poursuit le communiqué.

Le Festival international de la chanson de Granby FICG se dit sincèrement désolé de la tournure des événements , et espère continuer le dialogue avec le chanteur pour qu’il participe à la prochaine édition du festival.

Samian avait dénoncé lundi sur sa page Facebook que le Festival international de la chanson de Granby FICG avait exigé, pour sa performance, que [son] concert [soit] 100 % en français . Mon dernier album est entièrement en Anishinabemowin, et [...] plusieurs de mes chansons sur mes albums précédents contiennent des passages dans cette même langue ancestrale , soulignait-il.

« C’est avec stupéfaction que j’apprends ce matin qu’on refuse ma présence, car mon concert ne serait pas 100 % en français. » — Une citation de Samian

Est-ce qu’encore, en 2022, les langues autochtones doivent être considérées comme des langues étrangères? Ces langues ancestrales d’ici n’ont rien de menaçant pour le français! , s’indignait Samian. J’en ai royalement marre de cette mentalité coloniale! Il est temps de changer ça au Québec! , poursuivait-il.

L’APNQL consternée

L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a aussi réagi mardi à cette affaire dans un communiqué, marquant sa consternation au fait que la prestation de Samian soit refusée en raison du contenu principalement en langue autochtone de ses chansons .

« Les langues des Premières Nations ne sont pas une menace au patrimoine québécois, mais bien l'essence même des Premiers Peuples. » — Une citation de Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, dans un communiqué

L’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador APNQL poursuit en affirmant que malgré plusieurs constats sur la fragilité [des langues autochtones] et malgré le fait que l'UNESCO ait dédié la prochaine décennie à la revitalisation des langues autochtones, le combat demeure; la réaction du FICG en est la preuve .

« La position du Festival international de la chanson de Granby FICG est le miroir de la position du gouvernement provincial de Québec qui impose avec son projet de loi 96 le français au détriment des langues premières des peuples autochtones. Un autre exemple d'une idéologie coloniale bien installée au Québec. » — Une citation de Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

L’Assemblée des Premières Nations note toutefois que l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo ADISQ dédie un Félix pour l’artiste autochtone de l’année depuis 2019 [...], qu’il ou qu’elle s’exprime dans sa langue ancestrale ou en français .

L’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador APNQL en profite pour dénoncer les positions avancées par le projet de loi 96 [sur la langue française] qui pénalise les Premières Nations [et qui fait] la sourde oreille aux positions proposées par les communautés [autochtones] , conclut son communiqué.

Du côté du cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Ian Lafrenière, son attaché de presse Mathieu Durocher affirme que le gouvernement ne s’ingère pas dans les programmations . Nous laisserons le soin à l’organisation d’expliquer leur décision , ajoute-t-il.