Économie : la communauté de Wôlinak en pleine effervescence

Entente avec une entreprise gazière, ouverture d’un casino, projet de salle de spectacle et d’hôtel… La communauté abénakise de Wôlinak, dans le Centre-du-Québec, ne chôme pas et met les bouchées doubles pour poursuivre son développement économique.

Alors que le casino de Wôlinak a ouvert ses portes lundi, la communauté a plusieurs autres projets dans sa besace. Car le casino n’est que le début.

Nous avons une volonté de nous développer dans le monde du divertissement et de faire venir des gens à Wôlinak. Oui, c’est bien que des gens investissent chez nous, mais on aimerait aussi qu’ils découvrent notre culture, ce qui s’y passe. La bonne porte d’entrée pour cela, c’est le casino , déclare Dave Bernard, le directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak.

La communauté abénakise de Wôlinak est située au Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada

À l’automne prochain, la communauté souhaite donc ouvrir une salle de spectacle proche du casino pour y accueillir des événements et des conférences et entre 1000 et 1200 personnes (places assises).

Nous sommes en discussion avec des promoteurs de boxe pour organiser des combats d’arts martiaux et de boxe, par exemple , poursuit M. Bernard, qui ajoute que des soirées bingo sont aussi envisagées.

D’ici deux ans, la communauté compte également ouvrir un hôtel pour accueillir les visiteurs.

C’est le conseil de bande qui est et sera propriétaire de tous ces établissements, qui représentent une nouvelle et belle source de revenus.

Le directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak, Dave Bernard, dit que cette volonté de développement économique est propre aux Abénakis. Photo : Radio-Canada

Cette vision de développement économique vient vraiment du Conseil. Ils m’ont donné carte blanche, mais je n’ai pas réinventé la roue. J’ai regardé les histoires à succès au Canada et, souvent, elles ont commencé par un casino , explique M. Bernard, qui précise avoir monté ces projets sans aucune mise de fonds du Conseil et grâce à des investisseurs et à des subventions.

Tous ces projets s’inscrivent donc dans une volonté forte de la part de cette petite communauté de 210 membres, située dans la région de Bécancour, de développer son économie.

C’est quelque chose de très propre aux Abénakis, qui sont reconnus pour être gens d’affaires assez dynamiques, mais à Wôlinak, cette effervescence date surtout des années 2015-2016 , souligne le directeur général.

Autre preuve du dynamisme de Wôlinak : l’entente signée avec la gazière albertaine Questerre. Cette entente devrait permettre à la communauté de participer à la création d’un centre énergétique à émissions nettes nulles au Québec .

Et ce n'est pas tout. Wôlinak et la communauté atikamekw de Manawan ont fait part dernièrement au centre de recherche Écofaune boréale de leur volonté de développer une nouvelle filière économique en lien avec la fourrure et le cuir.