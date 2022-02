La discussion s’est rapidement tournée vers le partage de notre vision du territoire, de notre identité, notre culture, nos valeurs… On était tous d’accord que ce moment nous a fait du bien et nous étions heureux d’avoir pu le partager avec les personnes présentes.

Pour bien des communautés, la justice environnementale est plus qu’un combat pour contrer le changement climatique. C’est se battre pour la reconnaissance de droits fondamentaux humains comme l’accès à l’eau potable, la souveraineté alimentaire et le droit au logement.

Mais, avant tout, quand on nous parle d’environnement, on pense au territoire.

Il est lié à notre identité et à notre culture. Comme je l’ai expliqué dans ma précédente chronique, la langue y est connectée aussi. Donc, il est tout simplement naturel que tout soit relié.

S’égarer pour se retrouver

J’ai été très impliquée pendant mes années au secondaire. Je m’impliquais avec Oxfam-Québec et j’ai fait la marche 2/3. Mais, une fois que je suis rentré dans le monde adulte, je me suis sentie égarée. J’ai commencé à laisser mes valeurs de côté durant que j’entamais une quête identitaire. J’étais moins impliquée. J’étais épuisée.

Je n’ai même pas participé aux manifestations du printemps érable alors que le Cégep que je fréquentais était en grève pendant des mois.

Bref, j’étais perdue.

Ce sont des années plus tard, quand j’ai commencé à construire ma propre communauté autour de moi avec une multitude de personnes différentes et uniques qui ont croisé mon chemin, que je pouvais enfin me retrouver. C’est aussi lorsque je me suis permise de faire le premier pas vers la communauté autochtone de Montréal.

J’ai marché, j’ai milité, mais surtout, j’ai joué du tambour et chanté à l'unisson de personnes qui s’étaient réunies pour la cause. Rencontrer les personnes de la communauté autochtone de Montréal m’a aidée à me rappeler des valeurs qui formaient mon être. Mon expérience lorsque je marchais pour une cause liée aux droits des personnes autochtones a toujours été enrichissante et guérissante.

Les marches auxquelles j’ai participé ont constamment été pacifiques et se sont déroulées dans un environnement de compassion et d’entraide. Même celle du 27 septembre 2019 qui a réuni un demi-million de personnes pour une même cause.

« Mais, je dois l’avouer, les dernières années ont été éprouvantes et j’ai pris un peu de recul en ce qui concerne les marches. » — Une citation de Kijatai-Alexandra Veillette-Cheezo

Il arrive parfois que l'on ait juste besoin de s’asseoir un peu avant de se relever. Il y aura toujours quelqu’un pour prendre le relais entre-temps. Ensuite, quand je me relèverai, une autre pourra se reposer. C’est ça la beauté d’une communauté aussi.

Il reste important de sensibiliser les gens sur l’importance que le territoire représente pour les nations autochtones. Il nous abrite, nous nourrit, nous enseigne, nous abreuve et nous protège. Et, lorsqu'on en est privé, on perd nos repères ainsi que qui nous sommes.

Mon rôle en tant que journaliste

Aujourd’hui, je me questionne sur mon rôle de journaliste et mes implications. Puis-je me permettre d’aller militer, d’aller marcher ?

J’ai toujours préféré partir à la rencontre de l’autre et d’essayer de se comprendre. Je serai toujours ouverte à la discussion, tant que c’est dans le respect bien sûr, car je suis curieuse de connaître le point de vue des autres et de grandir en même temps, d’élargir mes horizons. C’est plus facile aussi quand c’est réciproque.

C’est pour cette raison que j’aime œuvrer en sensibilisation, car je ne cesse d'apprendre au quotidien grâce aux personnes que je rencontre.

Je sens que je suis à ma place en journalisme. Je continuerai d'œuvrer pour les causes liées aux peuples autochtones, puisqu'elles reflètent mes valeurs. Donc, oui il est possible que vous m’aperceviez lors d’une marche pacifique prochaine, le tambour à la main.

Mais, je souhaite apprendre à garder cette neutralité journalistique si importante dans ce métier. Et, il est certainement possible de l’atteindre tant que l'on est ouvert aux différentes perspectives. Mais aussi si l'on possède l’humilité de laisser tout le monde s’exprimer sur leurs réalités, pour que l'on puisse s’unir lorsqu’on fait face à une injustice.

Nous sommes tous humains. Après je garde espoir que nous ayons ce désir d’œuvrer pour le bien-être de notre société.