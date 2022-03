Protection de la jeunesse : Wemotaci choisit l’autonomie, sans consultation

À l’instar d’autres communautés autochtones du Québec, Wemotaci souhaite créer son propre système de protection de l’enfance, grâce à la loi fédérale C-92. Mais la décision, prise sans consultation, provoque questionnements et craintes auprès de membres de cette communauté atikamekw.

Wemotaci compte bien devenir complètement autonome en matière de protection de l’enfance dès le 1er avril 2023. Pour cela, elle a envoyé au gouvernement fédéral début décembre 2021 un avis d’intention d’exercer cette compétence grâce à la loi C-92.

Dans la foulée, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW) a aussi indiqué au Conseil de la Nation Atikamekw sa décision de résilier l’entente qu’il avait avec le CNA et ainsi rapatrier la gestion des services sociaux et son financement.

Car depuis 2019, les enfants et jeunes atikamekw de Wemotaci, Manawan et La Tuque sont sous le régime de la protection sociale du Conseil de la Nation Atikamekw CNA . En effet, en 2019, le CNA est devenu la première nation autochtone au Québec à instaurer son propre régime de protection de la jeunesse grâce à un article de la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec.

Mais Wemotaci veut récupérer la gestion de ces services qu’il avait déléguée au Conseil de la Nation Atikamekw.

On a fait le tour de tous les services qu’on pouvait offrir aux membres de la communauté et dans notre objectif d’autodétermination, on trouvait que la loi C-92 serait peut-être mieux adaptée à notre situation , a expliqué le chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci CAW , François Néashit.

Depuis un an, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci a entamé un retrait graduel du Conseil de la Nation Atikamekw qui représente les trois communautés atikamekw du Québec, afin de se diriger vers plus d’autonomie.

De plus, le chef François Néashit a dit vouloir raccourcir les délais pour obtenir les services en les ramenant dans sa communauté, car la distance avec les bureaux des services sociaux du CNA à La Tuque (une centaine de kilomètres) n'était pas pratique , et créait des délais autant pour l'aspect clinique qu'administratif .

Une décision prise sans consultation

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Certains membres de la communauté de Wemotaci ont écrit sur Facebook qu'ils auraient souhaité être consultés sur la création d'un système autonome de protection de la jeunesse. Photo : Facebook du Conseil des Atikamekw de Womotaci

Or, cette décision de rapatrier la protection de la jeunesse a été prise sans consulter la population, ce qui a provoqué la colère et la crainte de nombreux membres de la communauté qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux et à Espaces autochtones. Un groupe Facebook, qui regroupe près de 150 personnes, a même été formé.

Une grand-mère et mère d'une soixantaine d'années s’est dite déçue, en désaccord et inquiète. Elle a souhaité s’exprimer, mais sous couvert d’anonymat, comme toutes les personnes avec qui Espaces autochtones a parlé.

Selon cette femme, nombreuses sont les personnes qui ont fait part de leurs inquiétudes et de leur opposition par rapport à cette décision, mais la population a peur de parler . Plusieurs personnes ont exprimé le même sentiment. Je connais ma communauté, je sais qu'ils ont peur de parler avec le conseil, ils ne veulent pas, c'est ce que je vois , a-t-elle affirmé.

La dame atikamekw a connu le système de protection de la jeunesse québécois puis le Système d’intervention d’autorité atikamekw (SIAA), mis en place par le Conseil de la Nation Atikamekw. Le SIAA, beaucoup plus flexible et culturellement adapté, lui a permis d’obtenir le placement de ses petits-enfants.

Je suis bien d’accord avec le Système d’intervention d’autorité atikamekw SIAA car c’est bien structuré , a-t-elle expliqué. Mais je m'inquiète si les services reviennent juste à Wemotaci. Surtout si des enfants sont placés ou envoyés en ville [à la Tuque]), qu’est-ce qui va se passer? Qui va s'en occuper? La DPJ? Je ne suis pas d’accord avec la décision du Conseil de Wemotaci, a-t-elle poursuivi.

Elle reproche aussi au conseil de ne pas avoir fait de consultation, ce qui crée selon elle de la division dans la nation atikamekw. Est-ce que le Conseil des Atikamekw de Wemotaci ne veut pas l’avenir de nos enfants? Ils sont individualistes. Pourquoi font-ils cela? , s’est-elle demandée.

Sur Facebook, des membres de la communauté de Wemotaci ont exprimé leur désaccord avec la façon de faire du Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Photo : Facebook du Conseil des Atikamekw de Womotaci

Un point appuyé par un homme de Wemotaci qui assure que personne n’est en accord avec la décision. Le Conseil est en train d’hypothéquer l’avenir de nos enfants et nos petits-enfants , a lâché l’homme.

« On est une nation. On est dans un canot, si on t’enlève un ou deux rameurs, le canot va avoir du mal à être dirigé. Il va tourner en rond. Il n’y aura plus la force de l’unité. Ce n’est pas une bonne chose! » — Une citation de Un homme de Wemotaci

Sur la page Facebook du conseil, les mêmes inquiétudes quant à l'avenir et l'absence de consultation ont été évoquées par des membres de Wemotaci suite à la décision du Conseil des Atikamekw de Wemotaci CAW de rapatrier les services.

Le chef François Néashit a dit être au courant des gens qui contestent la démarche . Il a reconnu avoir changé la formule qui se fait depuis les 50 dernières années , à savoir des consultations publiques.

Selon lui, les membres se plaignaient d’être trop consultés, donc le Conseil a pris la démarche de travailler dans l’autre sens. C’est-à-dire, prendre les décisions puis faire participer les gens ensuite sur ce qui pourra être mis en place .

« Notre objectif est d’être prêts fin mars 2023. Ça nous donne quelques mois pour intéresser les gens à notre démarche. Je suis certain qu’il y en a qui veulent s’impliquer dans ce processus. » — Une citation de François Néashit, chef du CAW

L’avenir du SIAA

Le grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, s’est dit triste pour les enfants et la communauté de cette décision.

Il devrait y avoir un exercice de dialogue avec la population, de bien les écouter [...] Mais on va travailler avec cette demande et la situation actuelle. L’important pour nous est de continuer à livrer des services , a-t-il poursuivi.

« Notre population a toujours parlé dans le sens de l’unité, d’une institution forte, de la solidarité. C’est comme ça que la nation s’est développée, c’est la raison d’être du CNA. » — Une citation de Constant Awashish, grand chef de la Nation Atikamekw

Selon lui, le retrait de Wemotaci n’est pas un aveu d’échec du Système d’intervention d’autorité atikamekw, un système précurseur dans ce domaine et qui a fait ses preuves, un travail exceptionnel , a précisé Constant Awashish.

Il a estimé que le Système d’intervention d’autorité atikamekw SIAA pourra continuer de fonctionner avec juste la communauté de Manawan et la communauté atikamekw vivant à La Tuque, même s’il reconnaît que ça perd un peu son prestige, sa raison d’être.

Le grand chef Awashish ne rejette pas la loi fédérale C-92 qui permet l’autodétermination dans ce domaine. Je voudrais que tout le monde aille chercher cette loi . Pour l’instant, le Conseil de la Nation Atikamekw CNA n’a pas fait part à Ottawa de son intention d’exercer sa compétence, mais il n’exclut clairement pas cette option à laquelle il travaille.

Cependant il faut, selon lui, se regrouper pour avoir des organisations indépendantes, impartiales qui vont pouvoir donner des services à la hauteur de la sécurité des enfants, pouvoir donner des services sans ingérence, sans danger dans la prestation et sans favoritisme. C’est faisable dans une petite communauté, mais très difficile quand on connaît la réalité , a précisé Constant Awashish. Il n’y a pas de système parfait, mais il y a des façons d’optimiser les résultats.

Lors des consultations sur le projet de loi 15, qui modifie la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec, le chef de la communauté atikamekw d’Opitciwan, Jean-Claude Mequish, a d’ailleurs indiqué vouloir travailler avec le Conseil de la Nation Atikamekw CNA . En janvier 2022, Opitciwan est devenue la première communauté autochtone au Québec à être totalement autonome en matière de protection de l’enfance via la loi fédérale C-92.

On s’enligne dans une entente de collaboration. Dans les prochaines semaines, on va s'asseoir avec [le CNA] pour voir les dossiers. Travailler ensemble fait partie de nos prochaines étapes , a indiqué Jean-Claude Mequish mi-janvier.

Au Québec, 14 communautés ont indiqué à Ottawa leur intention d’exercer cette compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille. La société Makivik, qui représente 15 communautés surtout inuit, a fait une demande de conclusion d’un accord de coordination.

Québec a contesté cette loi fédérale, arguant qu’elle empiétait sur sa compétence. Si la Cour d’appel du Québec a dans l'ensemble donné raison aux Autochtones, sa décision de rejeter les articles portant sur la force de loi et le conflit avec une loi provinciale, jette un flou pour la suite.