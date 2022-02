Économie ou environnement? Wôlinak dit avoir choisi les deux

Un projet pilote entre une entreprise albertaine et Wôlinak doit permettre à la communauté abénakise de développer son économie en plus de protéger l'environnement. C'est du moins ce qu'affirme le conseil de bande. Problème : cette entente pourrait entrer en conflit avec un projet de loi proposé par le gouvernement du Québec.

Le projet a été annoncé le 20 janvier dernier par Questerre, une entreprise gazière albertaine, et l’entente a été signée entre les deux parties en décembre 2021.

Il est présenté comme un projet de coentreprise qui va se concentrer sur le développement d’un centre énergétique à émissions nettes nulles au Québec .

Le centre fera la démonstration de l’économie circulaire émergente par le biais de projets pilotes qui produisent de l’énergie propre, y compris du gaz à émissions nulles, et évaluent une nouvelle technologie de recyclage du carbone , peut-on lire dans le communiqué de Questerre.

La communauté abénakise de Wôlinak est située dans la région du Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada

Si la communauté de Wôlinak, située près de Bécancour, dans le Centre-du-Québec, est partie prenante, c’est parce que le centre devrait s’installer sur son territoire ancestral , dans un rayon de 100 kilomètres autour de la communauté.

Cela justifiait, selon Dave Bernard, le directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak, l’absence de consultation auprès de la communauté. M. Bernard serait d’ailleurs étonné qu’une opposition naisse chez les membres de Wôlinak. Considérant qu’il n’y a pas d’impact direct pour eux, je ne comprendrais pas pourquoi , dit-il.

D’autant plus qu’il y a une acceptabilité sociale concernant les sites ciblés et qu’ils sont loin des habitations , précise-t-il.

Si Questerre est entré en négociation avec Wôlinak, c’est parce que son territoire couvre une partie importante de la découverte de shale d’Utica , appelé schistes d’Utica, à fort potentiel gazier.

Le directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak, Dave Bernard, croit que ce projet est une belle opportunité pour la communauté. Photo : Radio-Canada

Québec vise la fin de l'exploitation gazière

Ce qui pourrait freiner le projet en revanche, c’est que le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 21 qui vise à mettre un terme aux projets d’exploitation pétrolière et gazière dans la province.

Mardi, des consultations ont commencé sur ce projet de loi qui, s’il est accepté, obligera Québec à abolir 182 permis d’exploitation encore en vigueur au Québec. Cela reviendra aussi à dire à la communauté de Wôlinak que son projet pilote avec Questerre ne peut aboutir.

Quelle sera la tactique adoptée par le conseil de bande dans ce cas?

Il y aura des négociations entre le gouvernement et le conseil de Wôlinak. Il faut faire attention entre une volonté provinciale et une réalité fédérale. Est-ce qu’on veut déjà sortir la carte "je suis autochtone, je suis lié fédéral, je suis chez moi"? Pas nécessairement, ce n’est pas la façon la plus diplomatique, mais il faut pouvoir respecter nos droits tout en étant conscient que c’est un sujet sensible , indique M. Bernard.

Michael Binnion a été président de l'Association pétrolière et gazière du Québec. Il est aujourd'hui à la tête de Questerre. Photo : Radio-Canada

La situation risque de placer Québec dans un fâcheux dilemme : soutenir le désir de développement d’une communauté autochtone ou répondre à des appels à l’action pour protéger l’environnement.

De son côté, Questerre a mandaté un avocat pour agir en tant que lobbyiste devant le gouvernement.

Pas question que ce projet tombe à l'eau.

Dans le registre des lobbyistes du Québec, le mandat associé au nom de Me Sébastien Proulx pour servir Questerre est le suivant : la cliente [l’entreprise Questerre, NDLR] souhaite également proposer au gouvernement du Québec de prendre en compte la possibilité pour les entreprises […]de proposer de nouvelles technologies […], y incluant des projets d’économie circulaire et/ou favorisant une transition énergétique véritable tels que la captation et la séquestration du CO 2 , le recyclage du CO 2 et les produits à faibles émissions autres que les combustibles fossiles.

Presque mot pour mot le texte de présentation du projet avec Wôlinak.

Le Québec souhaite interdire tous les nouveaux projets de gaz naturel sur son territoire. Photo : Autre banques d'images / Guy Leblanc

Le président et chef de la direction de Questerre, Michael Binnion ne semble pas plus inquiet que ça du projet de loi 21.

Nous prévoyons de faire modifier la loi grâce au processus de consultation afin de permettre aux projets qui réduisent les émissions globales d'aller de l'avant. La loi actuelle enfermera le Québec dans des émissions quatre fois plus élevées pendant de nombreuses années , dit-il.

Un avis qu’a d’ailleurs partagé le porte-parole de l’Association de l’énergie du Québec (autrefois Association pétrolière et gazière du Québec), Éric Tétrault, lors des consultations qui se sont tenues mardi et mercredi.

Éric Tétrault, porte-parole de l’Association de l’énergie du Québec croit que le Québec ne pourra pas se priver de certaines ressources énergétiques polluantes. Photo : Radio-Canada

Ce qui a motivé Wôlinak à se joindre au projet, selon Dave Bernard, c’est principalement que Questerre compte utiliser de nouvelles technologies qui permettraient de capter les émissions de carbone et les stocker de façon écologique, ce qui diminuerait l’empreinte carbone.

L’aspect de l’énergie 100 % verte nous a accrochés. On est conscient que le gaz naturel n’a pas forcément bonne presse au Québec, par contre, cette technologie, on la trouve vraiment intéressante. On ne milite pas en faveur du gaz naturel, mais d’une technologie verte , poursuit M. Bernard.

Cette nouvelle technologie, développée en Allemagne selon M. Bernard, servirait à extraire du gaz naturel sans émettre de gaz à effet de serre.

Dans le communiqué de presse émis par Questerre, M. Bernard ajoutait : C'est la première entreprise à reconnaître pleinement nos territoires d'utilisation traditionnelle et à s'engager à aller de l'avant en consultant pleinement notre peuple et en coopérant avec lui. Cet accord pourrait apporter la prospérité à notre nation et l'égalité à notre peuple tout en protégeant l'environnement.

Questerre assure pouvoir développer ce projet sans émissions de gaz à effet de serre. Photo : La Presse canadienne

Par ailleurs, le directeur général du conseil de Wôlinak explique qu’il est clairement attendu que des Abénakis trouvent un emploi dans ces installations. Le conseil de bande pourra aussi se porter acquéreur des sites d’extraction. C’est-à-dire acquérir des titres de propriété , poursuit M. Bernard.

Quant à un éventuel versement de redevance, il précise : comme on n’est pas en mode opération, on n’est pas encore en mode projection pour un éventuel partage des redevances .

M. Binnion est un peu plus précis. Nous avons accepté de donner à Wôlinak % des bénéfices, une option pour une participation au capital de 10 % et de faire des efforts raisonnables pour faire appel aux entrepreneurs locaux , explique-t-il.